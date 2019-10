Escola Valenciana renova el seu catàleg de cinema en valencià

El vent entre les canyes, Hotel Transsilvània 3, Ocells de pas, La dona del segle i Incerta glòria, són alguns dels títols que es poden trobar en la 16a edició del programa Cinema a l'escola que oferix Escola Valenciana. L'entitat cívica posa a l'abast dels centres educatius i dels ajuntaments un catàleg amb 18 pel·lícules adreçades a tots els cicles educatius, que van acompanyades de la corresponent guia didàctica, a fi de treballar els continguts audiovisuals a l'aula.

Les xifres de participació dels cinc darrers anys revelen un increment considerable de projeccions. En total, 58 pobles valencians gaudixen amb regularitat de cinema en valencià gràcies al compromís dels ajuntaments i dels centres educatius en la normalització del valencià, apunta l'entitat. Les xifres d'assistència a les projeccions també ha experimentat un increment: durant la campanya 2018 – 19, el programa ha aplegat a més de 75.000 persones.

«El cinema en valencià és una eina pedagògica fonamental perquè les xiquetes i els xiquets puguen aprendre valors tan importants com l'amistat i la solidaritat mentre gaudixen amb els seus personatges favorits», assenyala el responsable de Cinema a l'escola, Josep Roca, qui afegix que enguany, s'espera «superar l'èxit de l'anterior edició i arribar a més centres educatius».

Les tendres anècdotes dels fantasmes Laban i Labolina, La increïble història de la pera gegant i El vent entre les canyes són les tres pel·lícules que Escola Valenciana proposa per als escolars d'Educació infantil. Quant al primer cicle de Primària, els títols que presenta el catàleg són Gordon i Paddy, dos policies que han de resoldre el misteri de les bellotes desaparegudes, i El bosc Haquivaqui, un film entretingut i bonic, que conta la història dels animals d'este bosc. A través de la tradició de les faules més clàssiques parla d'humans per referir-se als animals i proposa un món inventat que anhela la pau i la convivència, on els conflictes es resolen de manera pacífica.

Altres obres adreçades al primer i segon cicle de Primària són molt divertides: la nova aventura dels superherois Els increïbles 2 i la tercera entrega de la pintoresca família de vampirs i monstres, Hotel Transsilvània 3: unes vacances monstruoses.

Les pel·lícules recomanades per al segon i el tercer cicle de Primària són En Ralph destrueix internet, que conta el viatge de Ralph a través de les xarxes socials; Al sostre del món acosta el llarg viatge de Sasha al Pol Nord i Ocells de pas, un llargmetratge que parla de l'amistat, la sobreprotecció dels pares, la discapacitat, la superació dels límits, la necessitat de llibertat i d'autonomia de les xiquetes i els xiquets, la recerca d'un espai propi i de fer valdre les petites coses.

Mosaic de dones revolucionàries

Les apostes audiovisuals d'Escola Valenciana per a l'ESO són Pelé, el naixement d'una llegenda i la divertida i meravellosa història Demà comença tot. Per a este nivell i Batxillerat, l'entitat cívica ha volgut comptar amb quatre pel·lícules de diferent mena: La vida sense la Sara Amat, La dona del segle, Una bossa de bales i Ments brillants. La segona, dirigida per Sílvia Quer, està dedicada a aquelles dones que van protagonitzar l'inici d'un canvi i una revolució. El llargmetratge és un mosaic de totes elles: sindicalistes, gitanes, monges, empresàries... La dona del segle està contextualitzada en la Barcelona convulsa de les vagues i el pistolerisme del 1919 i narra la història d'una dona a la recerca dels seus orígens.

Els joves de Batxillerat també podran visualitzar La professora d'història i Incerta glòria, dirigida per Agustí Villaronga i protagonitzada per Marcel Borràs i Núria Prims.