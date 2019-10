Quart de Poblet s'omplirà de cinema social amb el festival Quartmetratges

Quart de Poblet celebrarà este octubre la trenta-sisena edició de Quartmetratges, el Festival de Curtmetratges i Guions per a curts de la ciutat. La cita tindrà lloc del divendres 18 al dissabte 26 d'octubre al municipi. Els curtmetratges es projectaran dimecres, dijous i divendres en dues sessions, al Centre Cultural El Casino i amb entrada gratuïta.

Amb un jurat compost per tres reconeguts professionals del sector, com Sara Mansanet, directora del Festival La Cabina i responsable de l'Aula de Cinema de la Universitat de València; Javier Marco (director, productor i editor i preseleccionat per als Premis Oscar) i Deborah Micheletti (codirectora de la Biennal Internacional Donna i Cinema), el festival vol servir d'aparador per a nous realitzadors.

Quartmetratges ha rebut més de 100 inscripcions i portarà 26 curts a concurs en diverses seccions, com la Documental, Ficció i Animació. Les peces tractaran temes sobre la família, els refugiats i migrants, la memòria històrica o la soledat.

Els organitzadors del festival, Ramon Alfonso i Paola Franco, han volgut posar el focus en la història amb activitats al voltant de La Memòria. La primera, una sessió especial sobre el cinema mut valencià «un període no massa conegut ni estudiat». Així, amb la col·laboració de La Filmoteca i l'Institut Valencià de Cultura (IVAC), es reproduiran les pel·lícules mudes Benítez vol ser torero, de 1910 dirigida per García Cardona, i Sang i sorra, de 1916 de Vicente Blasco Ibáñez. La sessió de «Cinema Mut Valencià», acompanyada de música en directe, tindrà lloc el diumenge 20 d'octubre a les 19:00 hores al Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet.

La segona activitat girarà al voltant de la «Censura i Transició», amb un col·loqui a càrrec d'Áurea Ortiz, dins de la programació de «La Nit Temàtica». Una sessió especial que vol recordar la fi de la dictadura franquista, quan començaven a sorgir curtmetratges combatius i crítics, i que compta amb noms com Per no oblidar: la censura del franquisme, de Manuel Esteban Marquilles; Voteu, voteu maleïts, de Llorenç Soler; i L'edat del silenci, de Gabriel Blanco. «La Nit Temàtica» es presentarà el divendres 25 d'octubre a les 20.30 hores, al Centre Cultural El Casino de Quart de Poblet.

A més, s'oferiran altres activitats paral·leles, com el taller «Cinema Inclusiu», que vol donar eines per a la inclusió de les persones amb discapacitat al cinema, de forma que puguen participar en la vida cultural i d'oci. També la classe magistral «De la idea a la pantalla», que parlarà sobre la creativitat al cinema d'animació.

Quartmetratge també aposta per les noves generacions i els més menuts, amb el cicle «Curts amb mòbil», dirigit a joves de Quart de Poblet que participen amb una temàtica social. A més, els xiquets i xiquetes comptaran amb un contacontes de Mos Teatre.