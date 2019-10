Rafel Festival consolida el seu projecte amb una edició internacional

Rafelbunyol consolida el seu projecte de música contemporània amb la VIII edició del Rafel Festival i el II Concurs d'Interpretació de Música de nova creació, anomenat Re_Cre@. Des del passat dissabte i fins al pròxim 3 de novembre, l'Auditori Rafelbunyol és escenari de huit concerts de música contemporània de destacats grups locals, nacionals i internacionals.

A més, després de l'èxit de la iniciativa de l'any passat de donar suport i difondre la música de nova creació amb el Concurs Re_Cre@, este certamen consolida la seua trajectòria i celebra una segona edició.

Tal és l'aposta del Rafel Festival per este concurs -dut a terme al costat del Festival Ensems amb el suport de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), l'ajuntament de Rafelbunyol, i la Fundació SGAE-, que la programació s'ha obert amb el grup guanyador de la primera edició: Fukio saxophone Quartet.

A partir d'ahí, el festival només promet sorpreses, com música portada des de l'altra part del món; l'actuació d'un dels grups més prestigiosos del panorama contemporani internacional; o la mescla de la música de banda, amb Llorenç Barber i una creació seua per encàrrec del Rafel Festival i finançada íntegrament per l'Inaem (Institut Nacional d'Arts Escèniques i Música) en un concert a l'aire lliure en la plaça Sant Josep.

Des del Japó arriba a Rafelbunyol el duo Tsumug Ito de guitarra i koto, per al qual han compost importants compositors japonenesos i internacionals. Ens portaran un dels concerts més destacables, el dissabte, amb el seu repertori d'obres contemporànies que inclou estrenes dels compositors espanyols José Manuel López López i Juan José Eslava.

Un altre dels moments que ningú hauria de perdre's és l'actuació d'Spanish Brass i Cristina M. Gómez, el pròxim 26 d'octubre, amb una creació d'estrena de Voro García, compositor de Sueca, i direcció escènica d'Amparo Urieta. El quintet, amb més de 30 anys de trajectòria en el món de la música de cambra, és un dels més dinàmics i consolidats dins del panorama musical internacional

El Rafel Festival, com no podia ser d'una altra manera en la seua edició més internacional, clausura la seua programació amb un repertori contemporani italià. New Made Ensemble, grup resident del Centre de Música Contemporània de Milà, brindarà, el 3 de novembre, un espectacle de música moderna i del segle XX.