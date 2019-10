La creació contemporània entra a les aules de la mà del Consorci de Museus

El Consorci de Museus, en col·laboració amb Cefire Artisticoexpressiu, ha resolt la tercera edició de la seua convocatòria «Resistències artístiques», per mitjà de la qual 30 artistes desenvoluparan els seus projectes participatius en 30 centres educatius valencians, 10 per província.

L'alumnat de les diferents etapes educatives (Infantil, Primària i Secundària) treballarà junt amb els creadors en projectes multidisciplinaris, d'arts escèniques, «performance», fotografia, arquitectura, pintura mural, autoedició o cinema.

El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, destacat «l'interés despertat per esta convocatòria que any rere any incrementa la seua participació i que ens permet contribuir a la innovació pedagògica mitjançant l'art». «Els projectes seleccionats busquen proporcionar a les i els docents nous recursos i valors que es generen per mitjà de les pràctiques artístiques i col·laboratives, sense eixir del mateix centre, per a crear vincles entre art i educació», recorda.

A més, Pérez Pont manifesta que «les diferents accions afavorixen l'apoderament individual i grupal, amb propostes sobre l'autoconeixement i la identitat però també amb projectes d'inclusió social, sobre la migració o l'emergència climàtica».

A esta convocatòria han concorregut 169 propostes, la major part de les quals procedents de la Comunitat Valenciana, tant de València com de Castelló i Alacant. A més, s'hi han presentat projectes d'altres ciutats espanyoles com Madrid, Barcelona, Còrdova, Granada, Sevilla o Las Palmas de Gran Canaria.



Una inversió de 252.000 euros

L'objectiu d'esta convocatòria és crear entorns de treball que unisquen art i educació i que involucren la comunitat educativa, considerant tant estudiants com professors com a agents actius d'un procés de creació artística contemporània, participativa i relacional.

Amb un pressupost de 252.000 euros, és la convocatòria de perfil educatiu amb major inversió de totes les que ha fet el Consorci de Museus.

Els projectes tindran una durada temporal de tres mesos, i es faran als centres escolars que han sol·licitat participar en el programa, entre el pròxim més de novembre i maig de 2020.

A més, segons les necessitats del projecte es podran utilitzar les instal·lacions del Museu d'Art Contemporani d'Alacant (MACA) (en col·laboració amb l'Ajuntament d'Alacant), del Centre del Carme de València i del Menador Espai Cultural de Castelló (amb la col·laboració de l'Ajuntament de Castelló i de l'UJI).

El jurat ha seleccionat els projectes tractant que hi estiguen representats els diferents àmbits i disciplines artístiques per a oferir una visió de la cultura contemporània en el seu sentit més ampli.