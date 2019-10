La Biblioteca Central d'Alfafar acull la presentació de la campanya «Llegim?»

Durant les pròximes setmanes, 19 biblioteques de Castelló, València i Alacant acolliran un ampli ventall de sessions de contacontes i animacions lectores gratuïtes amb motiu de les presentacions de la campanya en pobles i ciutats.

«Llegim?» oferix vídeos amb contes, redolins, endevinalles i cançons en valencià, recomanacions de lectures per a xiquets i xiquetes entre zero i sis anys i estratègies per a fomentar l'hàbit lector a casa. Estos vídeos i recursos estan disponibles a l'espai web www.llegim.org, que inclou també una col·lecció de fitxes amb receptes per a despertar el cuquet de la lectura en els més menuts, així com propostes d'activitats per a jugar amb la poesia, instruccions per a organitzar els llibres que tenim a casa o consells per a triar la millos lectura segons l'edat.