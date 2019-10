Els Premis de l'Audiovisual Valencià calfen motors

L'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual ha rebut 409 candidatures per a les 21 categories a concurs en la segona edició dels Premis de l'Audiovisual Valencià, que organitza conjuntament amb el Institut Valencià de Cultura.

En aquesta edició s'han presentat més de 80 produccions de les quals han sigut admeses 59 perquè s'ajustaven a tots els requisits de la convocatòria. A la primera edició dels Premis es van presentar trenta produccions. En aquesta edició s'han admés dèsset candidatures de llargmetratges de ficció i animació, dotze candidatures de llargmetratge documental, deu curts de ficció, quatre curts documentals, quatre curts d'animació, cinc sèries i webseries i set videojocs. Com a novetats d'enguany, la *Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual i el Institut Valencià de Cultura han establit dues noves categories: els premis a Millor Sèrie i Webserie i Millor Videojoc.

Quant a les candidatures personals més rellevants es presenten 33 candidatures a direcció, 20 candidatures d'actor, 21 d'actriu, 41 d'actor de repartiment i 29 d'actriu de repartiment.

També destaquen les 29 candidatures de guió original o adaptat, les 26 de música original, les 27 de muntatge i postproducció, les 24 de direcció de fotografia i il·luminació, les 18 de direcció artística., les 25 de direcció de producció, les 24 de so, les 16 de vestuari i les 17 de maquillatge i perruqueria.

El llistat de les candidatures presentades a la segona edició dels premis pot consultar-se en la web de l'Acadèmia Valenciana de l'Audiovisual www.academiavalencianadelaudiovisual.com Sobre aquest llistat els acadèmics tindran deu dies de termini per a votar de manera electrònica amb la finalitat d'establir les llista de pel·lícules i professionals nominats. La llista de nominacions es donarà a conéixer el 31 d'octubre.

Sobre la llista de nominacions es realitzarà un segon torn de votacions, també per procediment electrònic, per a establir els guanyadors que es donaran a conéixer en la gala.