Quinze films competiran en La Cabina

La Cabina-Festival Internacional de Migmetratges de València, que celebrarà la seua XII edició del 21 al 29 de novembre, ha seleccionat 15 films per a competir en Secció Oficial. Després de rebre més de 500 pel·lícules de tot el món, La Cabina es consolida com el festival de referència internacional en este format.

Així, la Secció Oficial la compondran pel·lícules de ficció de 30 a 60 minuts de països com França, Xina, Suècia, Alemanya, Estats Units, Argentina, Algèria, Canadà, Itàlia i Grècia, avançaren ahir els responsables del certamen.

França continua sent el país amb major nombre de produccions que competiran en La Cabina: un total de cinc, i una altra en règim de coproducció junt amb Argentina i Grècia. Xina, Suècia, Estats Units, l'Argentina, Algèria, Canadà i Itàlia, se sumen a la llista de països que signen la producció de les pel·lícules de Secció Oficial, amb una obra cadascú, més dues pel·lícules d'Alemanya.

Les projeccions de competició oficial, que tindrà la seu a La Filmoteca de València, arrencaran el divendres 22 i, durant sis dies, els espectadors podran veure el millor cinema de 30 i 60 minuts. Hi haurà tres sessions diàries en les quals es podrà veure una pel·lícula per sessió en versió original subtitulada i amb presentació i col·loqui per part dels seus directors i directores o altres membres de l'equip. El cost de cada sessió serà d'1,50 euros amb la possibilitat de comprar un bo de cinc sessions per cinc euros.

En la Secció Oficial d'enguany, els espectadors poden reconèixer rostres recents del cinema d'autor europeu, com l'actriu sueca Malin Buska, que va protagonitzar en 2015 el biopic de Mika Kaurismaki sobre la reina Cristina de Suècia, The Girl King; qui fora actriu fetitxe de Hal Hartley, Elina Löwensohn; Lola Crétón, que ha treballat amb Mia Hansen-Love i Catherine Breillat; i Nathalie Richard, entre els crèdits del qual destaquen pel·lícules sota els ordes de François Ozon i Michael Haneke.

Entre els títols seleccionats està el tribut a la cultura pulp del director de la pel·lícula de culte Les garçons sauvages, Bertrand Mandico, Ultra Pulpe, presentat en la Setmana de la Crítica del passat Festival de Cannes. A més, la directora d' Electric Swan, Konstantina Kotzamani, repetix en el festival ja que va participar en la IX edició de la Cabina amb el seu migmatratge Limbo.

Els membres del jurat, format per professionals del món del cinema i la cultura, decidiran els premis de les diferents categories: Millor migmetratge, direcció, guió, interpretació principal, interpretació de repartiment, direcció d'art, disseny de producció, fotografia i música.

La Cabina-Festival Internacional de Migmetratges de València està coorganitzat per l'Aula de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Esport de la Universitat de València; l'Institut Valencià de Cultura; la Conselleria de Cultura a través de la Direcció General de Cultura i Patrimoni; la regidoria d'Acció Cultural de l'Ajuntament de València; i la Diputació de València; i compta, així mateix, amb el patrocini oficial de Cervesa Túria i Caixa Popular.