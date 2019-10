Quartmetratges selecciona 26 curts d'entre més del centenar que s'han presentat

La XXXVI edició del festival Quartmetratges ja ha començat amb la selecció de 26 curts participants en la secció oficial després de rebre més de 100 inscripcions per a les categories de Documental, Ficció i Animació. Durant l'obertura de la trobada, que es va celebrar al Centre Cultural el Casino, la regidora de Cultura, Cristina Mora, va assenyalar la consolidada trajectòria d'este festival «que ha servit de trampolí perquè molts i moltes cineastes pogueren fer realitat les seues obres, fer el salt en la seua carrera i crear les seues projeccions sobretot en els moments difícils de la crisi». A més, Mora va destacar la qualitat dels curts que es presenten, alguns dels quals han sigut guanyadors de premis Goya i fins i tot han arribat a ser preseleccionats per als Oscar.

L'acte va comptar amb la presència de JuJa Teatre i el públic va poder gaudir de la projecció de tres dels curts guanyadors en la passada edició: Un, de Javier Marco, guanyador del premi al Millor Curtmetratge de 2018; Invisible, de Paola Tejera; i L'escarabat al final del carrer, de Joan Vives Lozano.

Enguany, Quartmetratges ha comptat com a novetat amb la projecció de dos treballs de Cinema Mut Valencià: les obres Sang i Arena de Vicente Blasco Ibáñez i Benítez vol ser torero, d'Ángel García Cardona, que es van projectar el diumenge en el Casino, així com un contacontes infantil celebrat a la biblioteca pública Enric Valor el dissabte al matí.

El certamen va començar divendres passat i finalitzarà el pròxim dissabte, 26 d'octubre, amb la Gal·la de lliurament de Premis. Els curtmetratges de la secció especial a concurs es projectaren ahir i també podran vore's hui a les 19:00 i les 20:00 hores i demà, a les 18:00 i 19:00 hores, en el Centre Cultural El Casino amb entrada gratuïta.

A més es realitzaran diferents activitats emmarcades dins del festival. El dilluns ja se celebrà el taller Art i Cinema inclusius a càrrec de Miguel Ángel Font en l'Espai de Creació Jove. El dimarts, en «Cinemajors» se desenvolupà la classe magistral entorn de la trajectòria professional d'un cineasta; el divendres a les 20:00 hores, en el Casino, es projectarà el guanyador del concurs «Curts amb mòbil», i a les 20:30 hores tindrà lloc la «Nit temàtica: censura i transició», amb el visionat d'obres realitzades durant el tardofranquismo, amb el seu posterior col·loqui.

El jurat, encapçalat per la regidora de Cultura, està compost per tres reconeguts professionals del sector, com la directora del Festival Internacional de Migmetratges La Cabina i responsable d'Aula De Cinema de la Universitat de València, Sara Mansanet; el director, productor i editor Javier Marco, guanyador del premi l'any passat; i la codirectora de la Biennal Internacional «Donna i Cinema» i promotora del Programa Atenea per a l'ajuda a joves cineastes, Deborah Micheletti