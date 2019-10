Els "maniàtics" del cinema tenen una nova cita a Manises

La III edició del Festival Internacional de Curtmetratges de Gènere Fantàstic «Maniatic Film Festival» de Manises es posarà en marxa del 30 d'octubre al 2 de novembre. La nova edició es presentà al Fòrum de l'FNAC Sant Agustí de València, on es va explicar la programació del festival i es van projectar els curtmetratges guanyadors de les dues edicions anteriors: Blight (Regne Unit, 2017) i Acide (França, 2018).

«Maniatic» és un certamen que va nàixer amb la intenció de donar suport als nous talents d'este gènere en l'àmbit nacional i internacional. Este projecte, organitzat per joves de Manises i coordinat per Víctor Palacios, compta amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Manises, l'Institut Valencià de Cinematografia (IVAC) i el Ateneu Cultural Ciutat de Manises. El regidor de Cultura, Xavier Morant, explica que «esta tercera edició és una cita obligada per a tots els amants del cinema fantàstic que vulguen donar suport als nous talents, així com una gran oportunitat d'atracció cultural perquè el festival es continue consolidant a la ciutat de Manises».

«Maniatic» tindrà lloc a l'Auditori Germanies de Manises on es projectaran de manera gratuïta un total de 27 curtmetratges de 15 nacionalitats diferents: 25 curtmetratges en secció oficial i dos fora de competició. Es tracta del primer festival de cinema fantàstic que paga per selecció, és a dir, les obres seleccionades en secció oficial cobraran 100 euros en concepte de drets d'exhibició.

La primera jornada, el pròxim dimecres, començarà a les 19 hores amb la projecció dels següents curts: The Boogeywoman, The Five Minutes, Goodnight, Gracie, Eternity (que és una de les dues peces fora de concurs), Laboratory Conditions, Simon Pleure i Tempus Fugit. Finalment, a les 21:15 hoers, es realitzarà una xarra-col·loqui amb els directors.

El dijous, també a les 19:00 hores continuaran les projeccions amb Night Crawl, Post mortem Mary, Limbo, A Little Taste, The Blue Door, Baghead, Casa, Bedtime, El juego, Het Juk (The Burden) i Creaker. La jornada s'acomiadarà a les 21.15 hores amb una xarrada-col·loqui.

Esta tercera edició de Maniatic finalitzarà el divendres, 1 de novembre, quan es projectaran els curts de la secció infantil. Així, a partir de les 17:00 hores, els assistents podran vore The Garden, La noria, Cazando gamusinos, Narcobot, Lifetime, Neil, Duodom i Un día en el parque. A continuació es donarà pas a les últimes projeccions de l'edició, arrancant amb l'altra peça que està fora de concurs Espantacriaturas, seguida de Surant, Avarya, F for freaks, El llibre, Muil, Moros en la costa i Alice i es finalitzarà amb una xarrada-col·loqui a les 21:15 hores.

Per últim, el dissabte 2 de novembre, l'Auditori Germanies acollirà la gala de clausura i lliurament de premis, que serà a les 19:30 horas. En este acte s'entregarà el premi de 1.000 euros en metàl·lic al millor curtmetratge, el premi ASCOMA atorgat pel públic que ascendix a 500 euros i el premi The Last Monkey (TLM) al millor so, valorat en 300 euros. També s'atorgaran els reconeixements a millor director, guió, actor i actriu, fotografia, efectes especials, banda sonora original, i premi especial del jurat.