Luz Casal participa en la Fira Valenciana de la Música

La setena edició de la Fira Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend acollirà la conversa entre Luz Casal, una de les veus més importants de la música espanyola, i Carles Gámez, periodista cultural. Aquesta trobada es portarà a terme el divendres, 8 de novembre, a partir de les 16.00 hores a la sala Cambra de l'Auditori i Palau de Congressos de Castelló de la Plana.

La Fira Valenciana de la Música Trovam - Pro Weekend està organitzada per l'Institut Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana i la Valencian Music Association (VAM!) en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelló i la Diputació de Castelló.

L'entrevista entre Luz Casal i Carles Gámez, de 90 minuts de durada, versarà sobre la vida professional de la vocalista gallega. Cal recordar que els seus inicis se situen a finals de la dècada dels setanta (el seu primer single, 'La guapa', va ser editat per Ariola en 1977) i que el seu últim llançament, 'Que corra el aire', va ser publicat per Warner Music el març de 2018. D'aquesta manera, els assistents podran conéixer de primera mà les experiències acumulades per Luz Casal al llarg de quatre dècades.

Durant la seua presència en la Fira Valenciana de la Música, l'artista gallega també tindrà l'oportunitat d'abordar la seua lluita contra el càncer, una malaltia que la va obligar a allunyar-se dels escenaris en 2007. Després de superar una recaiguda, Luz Casal va posar en marxa el Festival de la Luz en Boimorto, la seua ciutat natal. Es tracta d'una iniciativa solidària que ja ha celebrat huit edicions i que enguany ha recaptat fons per a les entitats Anxiños, dedicada a l'atenció de xiquets i adolescents amb trastorns mentals greus, i ASANOG (Associació d'Ajuda a Xiquets Oncològics de Galícia).