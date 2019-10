La tercera edició de DocsValència agitarà el panorama documental

El festival «DocsValència. Espai de No Ficció» torna a les sales valencianes entre el 7 i el 16 de novembre i ho fa com un dels festivals de no ficció de referència a Espanya. Després de l'èxit de les edicions passades, la trobada cinematogràfica es consolida com un espai per a estrenar documentals, amb un total de 372 obres inscrites, tant d'àmbit local com estatal.

D'estes 372 obres, 22 han sigut seleccionades per a ser presentades en les 29 projeccions que estan programades en esta edició. A més, 15 són produccions valencianes, i deu d'elles han sigut realitzades per dones, la qual cosa suposa un 45 % del total de la programació.

Esta resposta col·loca ja a DocsValència com un dels festivals de no ficció de referència a Espanya per a estrenar documentals. L'organització explica que, en les pròximes edicions, la cita passarà a tindre caràcter internacional, la qual cosa suposarà un pas important quant a la dimensió i rellevància d'este certamen.

Les seccions «Mirades», dedicada al llargmetratge valencià, «Fragments», al curtmetratge també de la nostra terra i «Panorama», en el qual repassem el millor del llargometratge estatal reunixen les 19 pel·lícules que opten als guardons del festival. El premi és una dotació econòmica de 8.200 euros a repartir entre els tres guanyadors.

La pel·lícula encarregada d'inaugurar l'edició d'enguany serà Espere Tua (Re) volta de la guardonada realitzadora brasilera Eliza Capai. D'altra banda, el documental que acomiadarà este tercer Espai de No Ficció serà Woman, dirigit per Raúl de la Font (guanyador del Premi Goya en 2014 a Millor Curtmetratge Documental amb Minerita i d'un altre Premi Goya en 2019 a Millor Pel·lícula d'Animació amb Un dia més amb vida).

Entre les cites ineludibles d'esta edició es troba la projecció d' Usar, tirar, embossar, pel·lícula dirigida per Manuel Rossell . Serà el divendres 15 de novembre, a les 16 hores, en l'Octubre Centre de Cultura Contemporània.



Per tota la ciutat

Les seus en les quals es realitzaran les projeccions són La Filmoteca, Octubre Centre de Cultura Contemporània i Nolich. En La Mutant es duran a terme tant la projecció inaugural com la cerimònia de lliurament de premis i sessió de comiat. Tanmateix, les activitats de formació i d'indústria es desenvoluparan en el Col·legi Major Rector Peset.

A més, en este 2019 participaran tres grans figures de la cinematografia, del periodisme i de l'àmbit de la filosofia i la sociologia que ajudaran al públic a reflexionar i a ampliar l'horitzó de l'aparador de continguts que s'han inclós en la programació.

Totes les activitats del programa del DocsFòrum són gratuïtes i el festival es duu a terme amb la col·laboració de l'Institut Valencia? de Cultura IVC, l'Ajuntament de Vale?ncia, la Conselleria d'Educació i Cultura, l'IVACE Internacional, la Fundacio?n SGAE, el Col·legi Major Rector Peset, i DocsMX.

Tanmateix, a l'edició de 2019 també s'han se sumat al projecte Jameson, Renfe i A? Punt Me?dia.