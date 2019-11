Comença el cicle de cinema valencià i en valencià de l'AVL

El cicle de cinema valencià i en valencià organitzat per l'Academia Valenciana de la Llengua (AVL) es va inaugurar el passat dimecres amb la ponència Indústria, arts i professions del cine valencià. Esta xarrada va dibuixar el panorama actual del sector, que ha travessat per moltes dificultats, però que poc a poc comença a tindre un altre color.

La pròximes sessions de cine continuaran el dijous 14 de novembre, on es projectarà La Banda; el divendres 15 amb el visionat de Animal Crackers i el dimecres 27 amb la pel·lícula Filoxènia, el rapte d'Europa. La cloenda es realitzarà el 28 de novembre.

L'acte de inauguració va comptar amb la presència del president de l'AVL, Ramón Ferrer, qui va destacar que «l'audiovisual valencià és fonamental per a la vertebració d'un sector cultural i industrial, però també per al futur de la nostra llengua». La inauguració va comptar també amb les intervencions del director general de l'Institut Valencià de Cultura, Abel Guarinos, i del director en funcions del Departament de Teoria dels Llenguatges de la Universitat de València, Àlvar Peris.