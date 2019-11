L'home que va trobar el Titanic busca ara a Amelia Earhart

El famós oceanògraf i explorador que va trobar el Titanic en 1985, Robert Ballard (Wichita, Estats Units, 1942), s'ha embarcat ara en el misteri de la desaparició de l'aviadora Amelia Earhart, una cerca plasmada en un documental que estrenarà National Geographic el pròxim 3 de novembre.

Per a realitzar esta recerca, Ballard va reunir un nodrit grup de científics, tècnics i experts en Earhart per al viatge que va durar un mes. L'expedició va ixir de Samoa en direcció a un remot atol·ló del Pacífic anomenat Nikumaroro, en la República de Kiribati, el passat 7 d'agost, lloc on se suposa que va desaparéixer l'aviadora.

L'expedició va buscar indicis en terra, seguint pistes que podrien conduir a la ubicació dels ossos de Earhart, amb l'ajuda de l'arqueòleg Fredrik Hiebert, mentre que la cerca marina s'ha dut a terme a bord de l'E/V Nautilus, propietat del Ocean Exploration Trust.

L'especial, de dues hores de duració, també seguix les pistes trobades en els últims 30 anys per Ric Gillespie i el Grup Internacional per a la Recuperació d'Aeronaus Històriques (TIGHAR, per les seues sigles en anglés), que han conduït a Ballard a Nikumaroro. El reportatge també s'endinsa en la pròpia història de Earhart i en com es va convertir en una de les figures més intrigants i inspiradores de la història de l'aviació.

Pionera de l'aviació, Earhart va ser la primera dona a creuar l'Atlàntic en solitari en 1932 i cinc anys després, en 1937, va emprendre la seua última missió: intentar donar la volta al món seguint la línia de l'equador. Ella i el seu copilot , Fred Noonan, van desaparéixer sense deixar rastre.

Descobriments i exploracions

Ballard ha realitzat altres descobriments i exploracions al larrg de la seua vida. En 1975 i 1976, a bord del catamarà de suport Lulu, va explorar la dorsal mesoatlàntica, en aigües de les illes Caiman. En xicotets submarins com el Alvin, va descobrir i va estudiar ximeneres geotermals en les profunditats de les Galápagos. Estes ximeneres emeten dolls d'aigua amb temperatures superiors als 350 graus centígrads, riques en sulfur d'hidrogen i bacteris, que atrauen a gran quantitat d'organismes larvaris.

D'altra banda, en 1989 va fer una tasca d'enormes proporcions quan ell i el seu equip van ser a la recerca del Bismarck, en aigües amb 4000 peus més de profunditat d'on s'havia afonat el Titanic. Ballard va tractar d'esclarir si el vaixell alemany havia sigut afonat pels britànics o, per contra, havia sigut tirat en orris per la seua pròpia tripulació. Ho van trobar a més de 4.790 m de profunditat.

A més, Ballard i el seu equip han visitat també els llocs de molts naufragis de la Segona Guerra Mundial en el Pacífic. El seu llibre Lost Ships of Guadalcanal mostra fotografies, il·lustracions i molts vaixells afonats. El més notable és el vaixell Kirishima, trobat al nord de l'Illa Savo, l'estret ubicat entre l'illa de Guadalcanal i les Florides a les Illes Salomó.