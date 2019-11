Manises recupera l'ús quotidià de la ceràmica

Recuperar l'ús quotidià de la ceràmica és l'objectiu de la XIV edició de la Biennal que es desenvoluparà en el municipi de Manises. A més del certamen, en el qual es concediran 12.000 euros en premis, també s'han programat diverses activitats paral·leles per a posar en valor la tradició ceràmica de la localitat més enllà de l'art que, en esta última edició, ha comptat amb 193 ceramistes de 40 països diferents.

Així, la XIV Biennal Internacional arrancarà oficialment el 8 de novembre amb la inauguració del certamen. Serà a les 19.30 hores a la sala d'exposicions Els Filtres, per a a continuació lliurar els premis. En la categoria d'Art, estan dotats amb 5.000 euros per al Premi President de la Generalitat; amb 3.000 euros per al guardó Diputació de València, i amb 1.800 euros el Premi Ciutat de Vénissieux (reservat per a menors de 35 anys), a més dels esments d'honor i el premi de passar quinze dies en la residència artística de Montelupo Fiorentino. Quant a la categoria de Disseny de Producte, està dotada amb 3.000 euros.

En la categoria d'Art, el Premi President de la Generalitat ha recaigut en Uxue López Iruretagoyena per la seua obra Tocador Nº7; Cabane de Geneviève Meylan ha guanyat el Premi Diputació de València mentre que el Premi Ciudad de Vénissieux ha recaigut en Emre Can i The Breakfast in the Middle East.

Pel que fa als esments d'honor dins d'esta mateixa categoria, s'han atorgat un total de quatre: a Iva Brkic per You have been served; a Valerie Ceulemans per The Dream Life of The Nymphs; a Mehtap Morkoç per Wanderer i a Edel Rzepka per Cuerpo Desnudo 1 – Serie Process. L'estada en la residència artística en Montelupo Fiorentino ha sigut per a Xana Monteiro per la seua obra Borderline.

D'altra banda, el premi Disseny de Producte Ceràmic Ciutat de Manises ha recaigut en Carie Oltmann per la seua obra Camino a comer.

Exposicions paral·leles

Al marge de la Biennal, Manises també acollirà exposicions paral·leles, concretament tres. La primera d'elles, Pluja/Fraccions de Enotis començarà el 4 de novembre i és a càrrec de Col·lectiu CSC. Paisajes de sobremesa d'Ángel Garraza és la segona de les tres exposicions paral·leles que podrà visitar-se des d'el pròxim dia 6 en el Mumaf, mentre que un dia després, el 7, es podrà fer el mateix amb l'obra de Pablo Bellot, Materializar Gritos-Acto de Comunicación nº35 a la Casa de la Cultura. Les tres mostres romandran obertes al públic fins al 29 de febrer del pròxim any.

Les activitats continuaran el dia 11 amb el workshop o xarrada-taller La ceràmica: art, artiste i artesania, a les 18.30 hores, a la fàbrica La Ceràmica Valenciana a càrrec de Vicente Gimeno Peris, gerent i director artístic; el dia 12 amb una conferència a càrrec del xef Miquel Ruíz Pérez sobre l'elecció d'una vaixella; i el dia 13 amb el workshop Fossil Ceràmic: del torn a la cuina, a càrrec de Juan Carlos Iñesta Pérez, mestre artesà i investigador ceràmic, de 16.00 a 20.00 hores, on també es comptarà amb la presència del cuiner Miquel Ruíz.

Projeccions audiovisuals

Finalment, els dies 9 i 15 de novembre tindrà lloc un Cinefórum Ceràmic on els assistents podran visionar cinema d'autor relacionat amb la ceràmica i gaudir d'una conferència posterior sobre la mateixa pel·lícula. Una iniciativa que ha estat coordinada per Rafaela Pareja, organitzadora de la Mostra Internacional de Cinema Ceràmic de Castelló. Estes projeccions tindran lloc en el Museu de Ceràmica de Manises a partir de les 11.00 hores el dia 9 i a partir de les 18.00 hores el dia 15. Les pel·lícules que es projectaran són: Watering Bowl, Entrevista en el año de la vaca, Cerámica a México, i Gold Brik.