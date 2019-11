Muriel Villanueva guanya el II Premi literari infantil i juvenil Ciutat de Dénia

«Lluna s'agafa a la barana de proa. Fort, molt fort. S'agafa a la barana perquè ja no sap on agafar-se. Fa vent però té calor. La brisa li remou els curts cabells negres i les llargues pestanyes». Així comença L'illa infinita, obra que li ha valgut a l'escriptora valenciana, Muriel Villanueva, guanyar la segona edició del Premi de narrativa infantil-juvenil Ciutat de Dénia 2019. La xiqueta Lluna i la seua iaia són les protagonistes d'esta tendra, trista i bonica història que parla de la importància que té la família, l'amistat i el conèixer les nostres arrels.

L'iIlla infinita ja es pot trobar a les llibreries i el llibre ha estat il·lustrat per Noemí Villamuza. El treball conjunt de les dues autores, Villanueva-Villamuza, ha aconseguit crear un llibre singular i únic de gran qualitat editorial que farà viatjar als joves lectors als mons fantàstics.

Muriel Villanueva i Perarnau (València, 1976), és escriptora, llicenciada en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la Universitat de Barcelona i diplomada en Educació Musical per la Universitat de València. Fou professora de l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès entre 2006 i 2014 i actualment col·labora com a professora d'escriptura amb diverses entitats.

Este guardó i el nou llibre de l'escriptora valenciana, la consoliden com un dels nous valors més importants del panorama literari actual. A més, és autora de més d'una vintena de llibres per a totes les edats, alguns traduïts al castellà, el portugués, el polonés, el coreà o el xinés.

Com a narradora d'històries per a menuts, ha estat seleccionada dues vegades per al Premi Atrapallibres, amb les novel-les Duna i El refugi del Tarek. A més del Premi Ciutat de Dénia per L'illa infinita, ha estat mereixedora dels premis Carlemany per al foment de la lectura, el J.M. Casero de novel·la curta, el premi Les Talúries de poesia i el de la Crítica dels Escriptors Valencians.

L'obra guanyadora-dotada amb un premi de 3.000 euros- ha estat seleccionada d'entre els 19 treballs presentats a esta edició del premi per un jurat integrat per Francesc Gisbert, expert en literatura infantil i juvenil; Jovi Lozano Seser, representant de la MACMA i escriptor; Llúcia Signes Mata, tècnica de la Biblioteca Pública Municipal de Dénia que coordina el premi; Ricard Peris, representant d'Andana editorial; Mar Reus Bas, tècnica de l'Oficina de Promoció del Valencià de l'Ajuntament de Dénia i Llúcia Casanova, representant d'Andana editorial.

L'acte de lliurament va tindre lloc el 27 d'octubre al Centre Social de Dénia al que també van assistir l'alcalde del municipi, Vicent Grimalt; el regidor de Cultura, Raúl García; de la Reina i representants de l'editorial.