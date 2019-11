El Museu de Belles Arts inicia els seus tallers infantil de tardor

El Museu de Belles arts de València ha programat tallers infantils els diumenges al matí durant aquesta tardor perquè els més xicotets «comencen a tenir contacte amb aquest centre cultural d'una forma lúdica i divertida». El taller «Música i color» es desenvolupa tots els diumenges del mes de novembre, comença a les 11.30 hores i és necessari reservar i confirmar la reserva per correu electrònic, ha explicat la Generalitat en un comunicat.

Dirigida a xiquets de 5 a 12 anys, aquesta proposta consisteix a crear melodies amb colors i textures. Així, les notes musicals seran els colors, i els instruments, els pinzells. S'identifica cada nota amb un color i cada ritme serà un tipus de pinzellada, perquè cada participant creu la seua pròpia partitura.

L'altre taller infantil, «Fem arquitectura», romandrà obert tots els diumenges fins al 19 de gener de 2020. Està dirigit a un públic més xicotet, de 3 a 6 anys, que ha d'estar acompanyat pels seus pares. No es requereix cita prèvia i comença a les 11.30 hores.

En aquesta activitat els participants disposaran, a manera de joc de construcció, de les diferents formes geomètriques que conformen els elements del Pati de l'Ambaixador Vic: columnes, capitells, arcs... Amb les peces de grandària gran es crearà en aquest singular espai del Museu de Belles arts de València un paisatge de construccions realitzades pel públic infantil amb la seua pròpia visió arquitectònica.



«Sorolla i el seu temps»

Actualment, el Museu de Belles Arts ofereix al públic la possibilitat de visitiar l'exposició «L'inici de la pintura moderna a Espanya: Sorolla i el seu temps», amb obres de Joaquin Sorolla i altres pintors que va influir. «La mostra narra des dels antecedents de Sorolla, és a dir, els artistes que triomfaven a València quan Joaquín Sorolla iniciava la marxa artística, passant per mostrar els pintors que van exercir com a mestres del pintor valencià a l'Escola de Belles Arts de Sant Carles de València, així com els amics artistes que tenia, i, naturalment, es mostra l'obra que va crear Sorolla, per a, posteriorment, incidir sobre els deixebles directes de l'artista, així com sobre l'escola de seguidors de l'estil d'aquest, coneguts com els sorollistes, i, finalment, mostrar les peces dels últims seguidors del pintor, els coneguts com a postsorollistes i que van marcar, en el seu temps, l'evolució de la preeminència d'aquest corrent», ha informat el museu.

L'exposició està comissariada per Rafael Gil Salinas (catedràtic d'Història de l'Art de la Universitat de València) i David Gimilio Sanz (conservador d'Art Valencià del Museu de Belles Arts de València) i es podrà visitar fins agost de 2020.