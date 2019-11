Silla concedix el Porrot d'Honor a Mercé Viana

Silla ja ha triat els guanyadors dels seus premis culturals més prestigiosos, els Porrots d'Honor, nom que reben per la dansa de guerra mil·lenària que està en tràmits de ser declarada BIC i que dona prestigi a aquesta ciutat de l'Horta Sud. En esta ocasió, el guardó més important, el que la ciutat concedeix a una personalitat destacada en el món de les lletres valencianes, ha correspost a la figura de Mercé Viana Martínez.

Nascuda el 18 d'octubre de 1946 a Alfafar, llicenciada en Filosofia i Ciències de l'Educació en les especialitats d'Orientació Escolar i Educació Especialista, aquesta pedagoga compagina el seu treball en el món educatiu amb la creació literària, amb la qual ha obtingut diversos premis, bona part d'ells en literatura infantil i juvenil escrita tant en valencià com en castellà. Entre estos premis destaquen el Premi Vicent Silvestre de narrativa infantil (1997), el Premi Carmesina (2005) i, en dues ocasions, el Premi Samaruc que concedix l'Associació de Bibliotecaris Valencians al millor llibre infantil: «Mei-Mei vol ser rei» (2006) i «Lula i les abelles» (2011).«Lula y les abelles» (2011).

El Ple de Silla va aprovar per unanimitat concedir la seua màxima distinció, el Porrot d'Honor a les Lletres Valencianes, a Mercé Viana «per la seua trajectòria indiscutible en el món de la literatura infantil i juvenil». L'escriptora d'Alfafar rebrà el guardó durant la gala que se celebrarà el pròxim 22 de novembre al Centre Cultural Carmen Valero.

No serà l'única, ja que l'Ajuntament de Silla també distingirà altres persones o institucions en altres àmbits.

Així, el Ple de Silla va decidir donar el Porrot d'Honor a l'Activitat Cultural 2019 a la Junta Local Fallera de Silla per la seua trajectòria en defensa del nostre patrimoni immaterial, les Falles, i com a representant de cada una de les falles de Silla: Poble, Parc Sant Roc, Port, Reis Catòlics, Mercat, Molí i la Marjal.

Enguany, a més a més, l'Ajuntament de Silla concedirà el Porrot d'Honor a l'Activitat Esportiva 2019 a la Confraria de Pescadors de Silla, per la seua trajectòria professional i pel seu treball incansable en la conservació del llac de l'Albufera; i el Porrot d'Honor a l'Activitat Cívica 2019, a l'esportista Juan de Dios Cobo Medina, per la seua trajectòria professional en el món de l'atletisme així com per la seua disposició i col·laboració permanent en l'organització d'activitats solidàries.