Bombas Gens posa el focus en el fenòmen del fotollibre japonés de la mà de Kaneko

Japó està considerat per molts el país dels fotollibres. Durant les dècades dels 60 i 70, el fotollibre es va convertir en la manera més popular de difusió artística a la comunitat fotogràfica nipona, que l'utilitzaria a més com a objecte d'experimentació.

Hui en dia són autèntics objectes de culte i, diversos d'ells pertanyents a la Col·lecció Per Amor a l'Art, conformen el nucli central de l'exposició que s'exhibix ara mateix a Bombas Gens «La mirada de les coses. Fotografia japonesa entorn de Provoke». Partint d'esta mostra, el centre d'art de la Fundació Per Amor a l'Art ha programat per a hui, a les 18:30 hores, una conferència a càrrec de Ryuichi Kaneko, gran expert en esta matèria.

Kaneko (1948, Tòquio) és historiador, crític i col·leccionista de fotollibres. Només en les últimes dècades ha reunit més de 20.000 volums, incloent revistes i catàlegs. Ha sigut comissari del Tokyo Metropolitan Museum of Photography des que va obrir el 1990 fins fa uns anys. En la seua vessant acadèmica, és una figura central en l'estudi de la fotografia japonesa i les publicacions relacionades amb ella, com per exemple The Japanese Photobook 1912-1990 (Steidl).

En la seua conferència «El fotollibre al Japó», Kaneko s'ocuparà especialment de l'Ajaspa ( All Japan Student Photography Association). Es tracta d'una associació de clubs de fotografia universitaris de tot Japó nascuda el 1952, centrada en les figures de Shomei Tomatsu i Hiro Tsuzuki, i que s'emmarcaria en el corrent Post-Provoke (al qual, juntament amb VIVO i Provoke, es dedica l'exposició de Bombas Gens Centre d'Art)

«La mirada de les coses» mostra una selecció d'obres de la Col·lecció Per Amor a l'Art, constituint-se com la col·lecció en mans privades més important de fotografia japonesa d'esta època fora del Japó.

L'entrada a la conferència és lliure fins a completar aforament i no es necessita inscripció.