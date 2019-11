Una exposició proposa un joc interactiu entre l'escultura i la literatura en Bellreguard

La Biblioteca Municipal de Bellreguard inaugura demà, 7 de novembre, «Travessant les seues retines», una mostra d'escultures de Jesús Martín Chule basades en llibres que proposen al visitant, a més, un joc interactiu que connecta l'escultura amb la literatura.

Martín Chule ha triat diverses obres literàries d'autors en valencià, castellà i anglés, i ha creat escultures que representen el títol d'un llibre. «Volem que siga una exposició interactiva i que el visitant s'involucre», explica l'escultor. És per això que junt a cada escultura hi figurarà el nom de l'autor del llibre, però no el títol de l'obra que representa, de manera que siga l'espectador qui l'endevine. «Així juntem dos mons de la cultura, com són l'escultura i la literatura», afegix.

L'exposició encaixa a la perfecció en la filosofia que el departament municipal de Cultura vol imprimir a la Biblioteca de Bellreguard. «Volem que siga un espai generador de cultura en les seues diferents disciplines, i no només un lloc on anar a llegir o traure llibres», explica el regidor, Juanjo Giner.

En este cas, a més, una mostra com la que s'inaugura demà «té en una biblioteca el seu espai natural, ja que mitjançant les escultures es desperta la curiositat del públic per un llibre en concret que, a més, pot consultar o traure en la mateixa biblioteca», afegix Giner.

Les escultures preparades per Jesús Martín Chule no són voluminoses. Tenen una altura aproximada d'entre 40 i 70 cm i estan fetes de tot tipus de material: ferrol, alumini, pedra, etc. L'exposició es podrà gaudir fins a mitjans del mes de desembre, en horari d'obertura de la biblioteca.