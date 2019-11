París recorda els republicans amb dibuixos de Paco Roca

«Utopia en l'exili: quan l'art es converteix en Història», que se celebra en el marc del 80 aniversari de l'exili republicà, presenta les obres d'una trentena d'artistes com Paco Roca, Antonio Altarriba, Bruno Loth, Chari Goyeneche, Juan Chica-Ventura, Philippe Gibbon, Carmen Martínez León o Víctor Simal, entre altres.

Articulada entorn de cinc períodes, retrata l'experiència d'estos 500.000 refugiats des del seu exili d'Espanya, conegut com «La Retirada», fins a la seua arribada i inserció a França, on centenars de milers van estar inicialment internats en camps de concentració abans de poder circular com a ciutadans lliures.

L'objectiu és mostrar les conseqüències que l'exili d'aquella generació va tindre en els seus descendents, en la seua majoria hui francesos vinculats a Espanya per les històries i records familiars.

Oberta al públic des d'ahir i fins al 19 de novembre, l'exhibició compta amb el suport de l'Ajuntament de París, així com de la Direcció General per a la Memòria Històrica del Ministeri espanyol de Justícia dins de les commemoracions del 80 aniversari.

A més, el dijous 14 de novembre, l'Institut Cervantes projectarà la pel·lícula d'animació «Buñuel en el laberint de les tortugues», amb el seu director, Salvador Simó, qui mantindrà un debat amb el públic.