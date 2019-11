Recta final del "Bowie Tribute Spain" a València

El cicle «Bowie Tribute Spain», que ret homenatge al famós cantant, s'acomiada amb dues cites a la ciutat de València, que són impulsades per reconeguts músics valencians del grup tribut Sound&Vision al costat de diversos professionals –entre els quals es troba Pedro Llobell, un dels majors experts de Bowie a nivell estatal. Es tracta d'una exposició fotogràfica i un concert de comiat en honor a una de les icones més influents a nivell social, cultural i musical de tots els temps.

L'exposició fotogràfica i el concert conclouen una sèrie d'actes que van tindre la seua primera parada en una arrada conduïda pel periodista musical Rafa Cervera on es van recórrer les fites del músic britànic i la seua importància en la cultura musical.



Obres de quinze artistes

Demà, divendres, dia 8 de novembre, en el bar Biplaza (carrer Cuba, 40) s'inaugura una exposició fotogràfica que podrà visitar-se durant un mes amb obres de quinze artistes de València.

La mostra, que dóna suport al treball de nous creadors locals, exposarà fotografies inspirades en les cançons més emblemàtiques de Bowie com Space Oddity, Changes, Life on Mars, Heroes, Starman o Ziggy Stardust i creacions decoratives tematitzades en la seua figura. L'accés a la inauguració i per a visitar la mostra és gratuït fins a completar aforament.



Repertori de totes les èpoques

El tancament al particular homenatge a David Bowie serà el dissabte, dia 9 de novembre, a la sala 16 Toneladas (carrer Ricardo Micó, 3) amb el major concert-tribut que acull la ciutat de València on deu músics locals d'àmplia experiència i prestigi es pujaran a l'escenari per a interpretar, en directe, les cançons de diferentes èpoques de la icona britànica.

Així, Adolfo Barberá (Glamour, Ceremonia, Los Seres Vacíos); Honorio Barranco (Sade); José Luís Macías (Glamour, Comité Cisne, Última Emoción); John Alexander (Megaphone ou la Mort, Le garÇonrève) i Mr X (guitarra, programador i sintetista des de 1984) seran sols alguns dels que, per una estona, traslladaran als assitents a alguna de les quatre decades de música en les quals va destacar David Bowie.

Altres artistes que tampoc volen perdre l'oportunitat de rendir tribut a l'extrovertit cantant són Pepe Mallent (Bordes ibres, TheTweeters, Desperado's, La Movida Valenciana i grups Tributo a Ultravox i David Bowie); Pete Sebastian (saxofonista a Berlín i NY i director de la banda DSV); Rafa García (Burbon B. Band, Cosmic Flowers, Babies in a Box i grup tribut a Lou Reed R'LL Revival) i Salva Ortiz (Presuntos Implicados, Seguridad Social, Terminal Sur, Armas Blancas, Ceremonia, La Morgue).

Vicente Montesinos (Los Ojos del Amante, Clandestinos, Carnales, La Línea Onedin, Fábula, Flangers, Agencia Dos, Falsa Passión, Radi Kaos, FlyAway i grups tribute a Lou Reed, Ultravox, David Bowie) també actuaran.

Les persones interessades a assistir a este emocionant esdeveniment poden adquirir les entrades en Discos Amsterdam, Harmony Discos, Ca Koki, Estudis JR La Sala i en línia en Notikumi.