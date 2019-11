"Sent la música" plena Les Arts d'infants fins el 12 de novembre

L'Aula Magistral del Palau de les Arts acull, des d'ahir i fins al 12 de novembre, l'activitat «Sent la música», dins de l'apartat de programació «Les Arts és Educació».

Es tracta d'una proposta didàctica dirigida a xiquets i xiquetes d'edats compreses entre els quatre i els deu anys. L'activitat està estructurada per a afavorir la inclusió de xiquets amb necessitats educatives especials. La «Sonata per a dos pianos en re major, K 448» de Wolfgang Amadeus Mozart, s'utilitza com a vehicle d'ajuda en el desenvolupament sensorial i en el procés d'integració.

L'elecció de l'obra respon al conegut com a efecte Mozart, que ha sigut objecte de nombrosos estudis per l'acció i l'impacte positiu sobre les habilitats cognitives de l'oïdor de les composicions del geni de Salzburg.

El grup, amb un màxim de 30 assistents per sessió, participa des del mateix escenari en cada una de les accions que es deriven d'este gènere musical. Durant l'activitat se succeïxen diferents reptes de treball ordenats, a través dels quals es potencia en equip, o de manera individual, l'autoestima i la seguretat en un mateix.

Així mateix, «Sent la música» permet a l'alumnat, transversalment, conéixer el piano com a instrument de la família de la corda, a més de la seua naturalesa, timbre i registres.

L'activitat, patrocinada pel Grupo Eulen i l'Obra Social «la Caixa», compta en tot moment amb l'assistència d'una monitora d'educació especial, que vertebra les parts de la sonata interpretades pels pianistes Judit Kertész i Antonio Galera.

«Les Arts és Educació» destina tres sessions per al públic familiar els pròxims dissabte i diumenge, 9 i 10 de novembre. Les localitats, amb un preu de 7 euros per participant, poden adquirir-se tant en les taquilles com en la pàgina web del teatre.

Tant el Grupo Eulen com Obra Social «la Caixa» formen part de les entitats patrocinadores de les Arts, en la categoria de col·laboradors, l'aportació dels quals està destinada a la realització de projectes de cultura inclusiva.