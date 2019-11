La Fira d'Ontinyent tindrà un espai per als joves

La Fira d'Ontinyent arriba carregada de novetats de cara a la pròxima edició, que començarà el divendres 15 de novembre: una fira jove amb tallers, jocs online, de taula i música en directe. La cita, que tindrà lloc enguany del 15 al 18 de novembre, inclourà 40 atraccions mecàniques, 200 llocs de gastronomia i artesania, 500 vehicles en la fira d'automoció i una zona dedicada al comerç local.

La «Fira Jove», organitzada per la regidoria de Joventut, estarà ubicada en el pàrking de la Sala Gomis, segons ha explicat el regidor de l'àrea, Jordi Vallés. Allí es comptarà amb carpes individuals per als tallers i jocs en una zona d'oci que es complementarà amb espais per als joves emprenedors i empreses, informació d'activitats juvenils i espai de gènere.

A més, es comptarà amb una carpa gegant per a la zona de concerts, on es comptarà amb fins a huit actuacions entre divendres i diumenge, entre les que es troben les dels grups Lemon's, Scrambled, Supersonics, Techno-Drum&Sax, Soulomonics, Grupo Ñ o l'espai «Fes-te Sonar», entre d'altres.

Per a fer possibles totes estes actuacions es compta amb la col·laboració del Festival OntiFira i l'associació d'hostelers Ahval, des de la qual el seu president, Jordi Martínez, ha felicitat l'Ajuntament «per fer una bona aposta per un esdeveniment que va a seguir creixent i té molta vida per davant».

Martínez explica que «es mostrarà una oferta gastronòmica molt ontinyentina, molt nostra», que es centralitzarà a la zona del pàrking de la Sala Gomis, on es podrà gaudir de mostres de la restauració d'establiments com els restaurants, Jauja, Lola, Zoco, Roma, Wait, Magic, El tendur i Paixixi, així com dels vins de les bodegues de Daniel Belda i Rafa Cambra.

La regidora de Fira i Festes, Àngels Muñoz, detalla que «s'ha apostat per crear un espai versàtil i amb moltíssima activitat on combina a la perfecció activitats en família, activitats per al jovent, concerts i gastronomia, amb nous espais creats perquè aquells sectors de la societat que no tenien cap motivació o raó per visitar la Fira, puguen gaudir també d'ella».

Altre espai destacat a la fira serà el destinat al comerç local, que enguany estarà situat a una de les entrades amb més afluència com es a l'inici de l'avinguda Benicadell, on es disposaran al voltant de 20 espais amb una variada mostra del comerç de la ciutat que inclou calçat, tèxtil o decoració. La gerent de l'associació Comerç IN, Amparo Boscà, apunta que «inclourem moltes ofertes especials i mostrarem part del nostre potencial comercial per tal d'animar a aquelles persones que ens visiten a tornar a Ontinyent i gaudir de tot allò que tenim que oferir-les», assenyala.

L'acte inaugural de la Fira d'Ontinyent tindrà lloc divendres 15 de novembre a les 19:30 hores, quan l'actriu Andrea Nàcher llegirà, per primera vegada en l'època moderna, el privilegi reial que Alfons el Magnànim va concedir en 1418 a la Fira d'Ontinyent. Este acte inaugural es completarà amb el grup musical Los Artistas del Gremio i les escoles de dança de la ciutat (Masters i Ópera), creant un espectacle itinerant que recorrerà l'aparcament de la Sala Gomis, José Iranzo, Avinguda d'Albaida, Benicadell i Manuel Sanchis Guarner. Durant la Fira també es realitzaran tasts d'aigua, hi haurà un espectacle de màgia i jocs en família.

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, recorda que des del govern local, s'ha donat un nou impuls a la fira, «remodelant la seua imatge i ampliant el seu contingut, cosa que hem aconseguit gràcies a la implicació de molta gent que ha entès que este havia de ser un projecte de ciutat». «Ara anem a seguir treballant per seguir millorant-la, amb una oferta plena d'experiències i novetats per a esta edició», afirma.