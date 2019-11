Gandia concedix el III Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària a l'escriptor Jaume Pérez Montaner

Des del dijous i fins al 24 de novembre s'han programat a Gandia presentacions de llibres, conferències, representacions teatrals o projecció de pel·lícules a més de la Gala dels Premis Literaris. La ciutat gaudix de 16 dies dedicats a la literatura que, com expliquen l'alcaldessa, Diana Morant; el regidor delegat de l'Institut Municipal d'Arxius i Biblioteques (IMAB), Jose Manuel Prieto; i el director, Àlvar Garcia, les activitats s'han iniciat amb la conferència «Sant Vicent Ferrer, Escriptor de l'any» i finalitzaran el pròxim dia 24 amb la XXIII edició de l'«Homenatge a la paraula», organitzat pel CEIC Alfons el Vell.

Enguany, un dels guardonats serà l'escriptor Jaume Pérez Montaner, que rebrà el III Premi Joan Roís de Corella, un reconeixement nascut durant la celebració de la I Capitalitat Cultural Valenciana. Montaner (Alfàs del Pi, 1938) és un poeta i assagista valencià que ha escrit diversos reculls de poesia com Màscares (1992), Fronteres (1994), L'oblit (1996), Solatge (2009) i Geografies de l'oblit (2014). A més, ha escrit estudis sobre l'obra de Vicent Andrés i Estellés i ha traduït autors com Edgar Allan Poe.

L'alcaldessa afirma que «any rere any, durant el mes de novembre Gandia està de festa, una festa literària». «És la ciutat la que impulsa esta celebració perquè és la ciutadania la que acompanya l'Ajuntament per liderar en tot el territori valencià este tipus d'iniciatives durant dècades», afegix.



Uns reconeixements amb prestigi

Sobre els premis literaris, l'alcaldessa destaca que són un acord de ciutat que té el màxim consens i el suport de totes les forces polítiques representades al consistori. «Són la cita més important dels esdeveniments organitzats i, en ells, els nostres clàssics i els guardonats són els protagonistes. Moltes persones i entitats han aconseguit amb el seu treball que els Premis Literaris de Gandia tinguen el prestigi que tenen», explica Morant, que també destaca que la ciutat «és un ens literari des de fa més de 500 anys i hem de projectar-lo al futur i a l'exterior amb iniciatives com la Casa dels Escriptors».

Per la seua banda, Jose Manuel Prieto emmarca l'esdeveniment com «la marca Literària de Gandia, com a capital literària de la Comunitat Valenciana i com una de les capitals literàries d'Espanya». «Per a nosaltres, suposa un honor convertir-nos en emblema i referent del millor de la creació literària». «Ací han coincidit els millors literats valencians i este relat és el que ha de marcar la política literària de l'IMAB», apuntà Prieto. «Volem ampliar la vocació social de l'IMAB i implicar la ciutadania i als col·lectius perquè participen encara més en totes les activitats que se celebren de manera transversal», ja que la intenció de govern és projectar els Clàssics a l'exterior.

L'edil responsable de l'IMAB avança que el Dia de la Biblioteca es consolidarà dins de la programació habitual de l'Institut d'Arxius i Biblioteques com una referència que, juntament amb els premis literaris, convertirà Gandia en una ciutat que durant un mes albergarà tota classe d'activitats relacionades amb els llibres i la literatura.

Finalment, Àlvar Garcia agraïx que les autoritats municipals «demostren el seu suport a una política constant que es desenvolupa des de les biblioteques municipals durant dotze hores al dia, un servei destinat a què tots tinguem accés als llibres i al coneixement».

Sobre l'elecció de Sant Vicent Ferrer, Garcia explica que l'Acadèmia Valenciana ho ha decretat com Escriptor de l'Any en 2019. «A més d'un sant, és un referent, un emblema, una referència nacional i internacional. Possiblement, siga la figura que més unanimitat concita a l'hora de relacionar els valencians amb un passat literari, després dels Clàssics».

Pel que fa al nomenament de Jaume Pérez Montaner com a guanyador de la III Premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària, el director de l'IMAB afirma que amb el seu nomenament «aconseguim afegir un grau més de prestigi, si és possible, als dos que ja teníem».