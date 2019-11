Hui arreplega el premi Tempir per la seua trajectòria

Hui s'entrega el VII Premi El Tempir en la categoria de País i el rebrà la pedagoga, mestra i inspectora d'Educació, Tudi Torró i Ferrero. La Junta Directiva del Tempir considera que se li atorga este reconeixement per la seua dilatada carrera professional com a mestra i assessora didàctica per a l'ensenyament del valencià. A més, destaquen que és un referent fonamental i essencial en l'estudi, anàlisi i defensa de l'ensenyament públic, inclusiu, laïca, de qualitat i en valencià. Tanmateix, Torró va impulsar l'immersió lingüística a les escoles d'Elx i les primeres festes que després es convertiren en les trobades.