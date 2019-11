L'IVAM reforça les seues d'activitats culturals

L'Institut Valencià d'Art Modern (IVAM) reforça les seues activitats amb motiu del seu 30º aniversari amb propostes com els tallers per a escolars i per a famílies, el curs d'introducció a l'art modern i contemporani, els recitals d'òpera, les converses d'artistes prèvies a les inauguracions, així com els recorreguts comentats a les exposicions i les visites guiades dels dissabtes i diumenges.

Els ja tradicionals tallers educatius de l'IVAM permeten aproximar-se a l'art des de la infància, garantint un aprenentatge més ple i participatiu. Durant el curs 2019-2020 l'IVAM continua comptant amb el suport econòmic de l'Obra Social La Caixa i Caixa Popular en les seues activitats pedagògiques.

El museu manté aquesta nova temporada els tallers dirigits a estudiants de l'últim curs d'infantil (5 anys), primària, secundària, batxillerat i grups amb diversitat funcional.

Els dissabtes el públic familiar pot gaudir del taller «Què és un museu?» per a xiquets i xiquetes de 3 a 5 anys, mentre que els diumenges el taller «Embruta't l'orella» reuneix a famílies enfront d'una obra de l'exposició dedicada a Jean Dubuffet per a crear sons improvisats amb objectes quotidians. El resultat serà un disc amb totes les peces musicals, d'accés lliure i gratuït, que es convertirà en la banda sonora de l'exposició.

Amb motiu del Dia Mundial de la Infància, que se celebra el pròxim 20 de novembre, l'IVAM ha organitzat el taller de creació «Flora habilis» de Milimbo amb el qual es pretén transformar el vestíbul de l'IVAM en un jardí viu, un hivernacle de creació lúdic per a xiquets i xiquetes. El joc «Flora habilis», creat per l'estudi Milimbo, ocuparà el museu amb les seues construccions volumètriques i ensamblables. Eixe mateix cap de setmana del 23 i 24 de novembre, l'IVAM-CADA Alcoi presenta «El Museu en cadena», una activitat familiar relacionada amb l'exposició «La Societat del Rendiment». Es tracta d'un joc-performance en el qual els participants reprodueixen la fabricació en cadena creant fanzines.

En el marc de l'acord de col·laboració entre l'IVAM i el Palau dels Arts Reina Sofia, un diumenge al mes s'organitza un recital d'òpera en el vestíbul del museu a càrrec dels alumnes del Centre de Perfeccionament Plácido Domingo.

«Parlem d'art»

L'oferta cultural de l'IVAM es completa amb activitats expressament lligades a les exposicions com les converses d'artistes prèvies a les inauguracions, les visites guiades dels caps de setmana i els recorreguts comentats pels comissaris de les mostres.

En la seua aposta per seguir complint amb la seua missió de difusió de l'art modern i contemporani, l'IVAM torna a programar aquesta temporada una sèrie de conferències de caràcter divulgatiu impartides pels propis conservadors del museu i dirigides a persones que no necessiten tenir coneixements previs d'art. El curs «Parlem d'art» consta de 8 sessions en les quals es posa en valor les pràctiques artístiques desenvolupades per dones en diferents suports i tècniques.