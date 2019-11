Investigadors d'universitats valencianes, catalanes i estrangeres es citen a la UV per a debatre sobre la hipertextualitat

La Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València acull fins demà el congrés internacional «Reescriptures literàries: La hipertextualitat en les literatures occidentals (1900-1939)». Estes jornades s'inscriuen dins del programa de treball del projecte d'investigació «La literatura de segundo grado: las relaciones hipertextuales en la literatura catalana desde el 'Modernisme' hasta 1939».

Este projecte, adscrit a la Universitat de València, forma part del Programa Estatal de Foment de la Investigació Científica y Tècnica d'Excel·lència, del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i compta amb la participació d'onze investigadors d'universitats valencianes i catalanes, a més d'uns altres cinc d'institucions europees.

La temàtica del congrés és l'estudi de les relacions hipertextuals (literatura escrita a partir de literatura anterior) des dels inicis del segle XX fins a 1939, amb l'objectiu d'avançar en l'anàlisi del fenomen hipertextual com a element configurador que impregna i caracteritza les poètiques d'autors i de moviments estètics durant el període proposat. L'època en què se situa la matèria a estudi constituïx un període essencial de la història contemporània occidental, el de la maduració de la modernitat estètica: des de la crisi del model realista-naturalista i l'aportació del Simbolisme, fins a les avantguardes i la diversitat cultural del període d'entreguerres.

Des del departament de Filologia Catalana de la UV expliquen que, en un projecte anterior, dedicat a l'estudi de la ironia, ja es va encetar l'anàlisi sobre les modalitats hipertextuals. Amb este nou projecte, s'ha eixamplat el camp d'investigació a la hipertextualitat seriosa i a la satírica. Fa un any, els investigadors donaven a conèixer alguns dels primers fruits, aplegats en el volum col·lectiu L'empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX.

Plantejar l'anàlisi de les reescriptures en la literatura catalana dins el marc general de les literatures occidentals, com es fa en este congrés, obeïx a la convicció que només el diàleg entre cultures pot ajudar a entendre qui som.

Els investigadors universitaris apunten que també aposten per l'obertura de perspectives i per la diversitat. El congrés s'estructura, així doncs, en sis àrees, que corresponen a les literatures anglesa, francesa, italiana, portuguesa, espanyola i catalana, amb una presència destacada d'investigadors d'altres països, amb noms, entre d'altres, com Christelle Reggiani, de la Sorbona, Laura Di Nicola, de la Sapienza de Roma, Ivanne Rialland, de la Universitat de Versalles, o Carlos Reis, de la Universitat de Coimbra.

Precisament, la professora Carme Gregori, l'organitzadora del congrés internacional sobre reescriptures literàries explica que la idea sorgix «com a activitat de presentació de resultats i internacionalització d'un projecte d'investigació sobre este mateix tema i època [de 1900 a 1939] però en la literatura catalana». «Volem dialogar amb el treball que s'està fent en altres literatures i des d'altres enfocaments metodològics», destaca. «El projecte pertany a la UV i està a càrrec d'un equip del qual formen part investigadors de la Universitat i d'altres universitats del domini lingüístic català (Universitat d'Alcacant, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat de Llleuda) i estrangeres (Sorbona de París, Universitat de Torí, Universitat de Venècia i Universitat de Poznan).

Hui, el programa inclou una ruta literària per València, fdiverses comunicacions i les ponències de laura Di Nicola, Ivanne Rialland i Carlos Reis.