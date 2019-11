Les Trobades d'Escola Valenciana arriben a una vintena de pobles

Una vintena de pobles de tota la Comunitat Valenciana es preparen per a acollir, la pròxima primavera, la 35a edició de les Trobades d'Escoles en Valencià que cada any organitza Escola Valenciana. Així, Guardamar del Segura, Mutxamel, Alfondeguilla, el Campello o Alzira són sols alguns dels municipis que acolliran esta particular cita educativa, reivindicativa i festiva. També és el cas de Rafelbunyol, Parcent, Alaquàs, Benigànim, Petrés, Casinos i Almassora, que seran seus de la gran cita educativa on es realitzen infinitat de tallers i activitats al llarg de tota una jornada. A més, milers d'escolars de València (Montolivet) i les comarques de Miramar, Petrer, La Llosa de Ranes, Callosa d'en Sarrià, Sogorb, Albocàsser i Agres-Alfafara-Gaianes, també gaudiran d'estes festes per la llengua.

Segons explica el president d'Escola Valenciana-Federació d'Associacions per la Llengua, Natxo Badenes, les Trobades «són l'aparador dels projectes educatius compromesos amb la coeducació, amb els valors socials, amb la consciència mediambiental i amb el pensament crític». A més, també es posa en valor un model educatiu innovador «basat en el plurilingüisme i la multiculturalitat, amb l'aprenentatge cooperatiu i vivencial, amb la intel·ligència emocional i les habilitats socials», remarca Badenes.

Les Trobades són festes per la llengua que es realitzen cada any en una vintena de comarques de tota la Comunitat Valenciana, una manifestació cultural que reunix més de 200.000 persones entre mestres, xiquets, xiquetes, pares i mares.

De caràcter festiu i reivindicatiu, les primeres se celebren des del 1986 amb diverses activitats al voltant de la Trobada: cercaviles, concursos, tallers, espectacles, concerts, trobades musicals, i exposicions i, per segon any consecutiu, s'ha organitzat el concurs per a triar el cartell anunciador de la 35 edició de les Trobades d'Escoles en Valencià. En esta ocasió, Ana Almeria Vilaplana i Andreu Martínez Alborch han estat guanyadors amb la realització del cartell, que mostra el lema de 2020: «Arrels de vida, llavors de futur».

Almeria i Martínez són estudiants de la Facultat Belles Arts de la Universidad Miguel Hernández d'Elx, a Altea, i de l'Escola d'Art i Superior de Disseny d'Alcoi, respectivament. Amb este lema, Escola Valenciana traça un pont entre «la tasca realitzada per persones i organitzacions que simbolitzen les arrels fondes, robustes i nodridores del arbre» i «les noves realitats nascudes de les llavors de sembra que es varen plantar amb la saó», recorda Badenes.