Una terra de música que homenatja el "Gran Paquito"

Mig miler de músics es trobaran demà, dissabte, a la plaça de la Mare de Déu de València per a interpretar el pasdoble valencià més universal: Paquito el Chocolatero, del compositor Gustavo Pascual Falcó, de Cocentaina. I això serà l'inici de la celebració de dos setmanes d'actes culturals amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, una iniciativa de Presidència de la Generalitat en honor a la patrona de la música. Estes jornades es basaran en tres eixos: la publicació d'un llibre i l'organització d'una exposició sobre dones compositores valencianes, actes musicals d'accés lliure i gratuït cada vesprada al Palau de la Generalitat, i la cel·lebració de dos concerts de banda i de dos grans encontres massius com l'anomenat «Gran Paquito» a la Plaça de la Mare de Déu.

Concretament, el concert multitudinari en què s'interpretarà Paquito el Chocolatero tindrà lloc demà a les 18:00 hores. Músics de deu bandes valencianes estaran dirigits per la directora Inma Mateu. Tots ells tocaran, a més, uns altres dos pasdobles valencians. Es tracta d'un homenatge a un himne festiu que ha sigut la peça musical més interpretada en directe a tota Espanya, així com l'obra que més drets d'autor ha generat en un any a través de l'SGAE, amb aportacions de més de quaranta països.

El pasdoble es va gestar en plena guerra civil, l'any 1937 i dos cunyats, Gustavo Pasqual -compositor- i Francisco Pérez Molina, van ser els artífexs d'este èxit musical. Amb 28 anys, Gustavo estiuejava junt amb la família de la seua dona en una caseta als peus de la serra de Mariola, quan va mostrar tres composicions al seu cunyat, conegut com Paquito «el Chocolatero» degut a l'ofici dels seus pares. El compositor li va demanar que triara una de les peces perquè portara el seu nom, i Paquito va escollir el pasdoble «alegre i emotiu» que ha donat la volta al món des d'aleshores.

La programació seguirà el dilluns dia 18, quan s'inaugurarà una exposició al Palau de la Generalitat sobre les compositores de música valencianes, que inclou l'edició d'un llibre. Amb el títol Les nostres compositores, la proposta visibilitza unes dones profundament desconegudes. Després, hi haurà una actuació del quartet femení de saxos Enllasax, al pati gòtic del Palau.

Els actes continuen el dimarts amb la presentació al Palau del vídeo «Terra de Música», amb el qual, segons explica la directora general de Promoció Institucional, Fernanda Escribano, «la Generalitat vol contribuir a posar en valor la importància de les societats musicals a la Comunitat Valenciana». Este dia també actuarà la Coral Allegro ONCE, a les 19:00 hores.

El dimecres, el pati gòtic del Palau acollirà el lliurament dels XX Premis Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, una cita anual on la federació reconeix a tots aquells agents i persones que treballen per dignificar la música.

A més, el dijous 21 de novembre, el públic podrà gaudir del concert de folk de La Romàntica del Saladar, també al Palau, a les 19:00 hores.

El divendres 22, dia de Santa Cecília, un grup de vent tocarà a les portes del Palau, en el carrer de Cavallers. De vesprada, el cantant de Borriana Manolo Tarancón oferirà un concert després d'una trajectòria amb set discos.

El dissabte, 23 de novembre, la Plaça de la Mare de Déu tornarà a omplir-se de cultura amb un espectacle oferit per diferents federacions musicals valencianes.

A la setmana següent, el dissabte 30 de novembre, l'auditori de Torrevieja serà escenari d'un altre concert «A dos bandes», interpretat, en esta ocasió, per La Armónica de Buñol i la Primitiva de Llíria. El concert serà a les 19:00 hores.