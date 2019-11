Bromera i la Fundació FULL impulsen la lectura en família amb "Llegim?"

Carles Cano a la Biblioteca d'Alfafar dins de la campanya llançada per Bromera i la Fundació Full.

Carles Cano a la Biblioteca d'Alfafar dins de la campanya llançada per Bromera i la Fundació Full. FBPFL

La Fundació Bromera i la Fundació FULL han impulsat, amb la col·laboració de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, la campanya «Llegim?» per a motivar la lectura en família, dins del Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura (PVFLL) 2017-2020.

«Llegim?» oferix vídeos amb contes, redolins, endevinalles i cançons en valencià, recomanacions de lectures i estratègies per a fomentar l'hàbit lector a casa. Estos recursos estan disponibles a l'espai web del projecte, www.llegim.org, que inclou també fitxes amb consells per a despertar el cuquet de la lectura en els més menuts.

La campanya consta també de l'enviament del quadern «Llegim?», amb consells pràctics per a fomentar la lectura a casa, a tot l'alumnat matriculat en el segon cicle d'Educació Infantil. Esta guia s'ha repartit en octubre als xiquets i les xiquetes d'entre 3 i 6 anys amb l'objectiu que la lectura s'estenga a l'àmbit familiar.

Finalment, s'ha dissenyat l'exposició «Llegim?», integrada per 12 panells enrotllables amb il·lustracions de l'artista valencià Fran Parreño. La mostra es pot sol·licitar en la web de la iniciativa.

El Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura té com a missió articular, des de la Generalitat Valenciana, totes les accions i projectes que augmenten els hàbits lectors dels valencians i valencianes, facilitar a la població l'accés a la lectura i enfortir l'ecosistema del llibre i l'ús de la llengua. A més, el Pla considera la lectura com l'eina fonamental per a la transmissió de coneixement i difusió de cultura, element bàsic en la reafirmació dels valors democràtics en el si de la nostra societat.

Així doncs, el PVFLL naix amb el ferm propòsit de millorar i consolidar els hàbits de lectura en la Comunitat Valenciana i per a això, planteja els següents objectius generals: fomentar la realització d'activitats de promoció de la lectura en diferents àmbits; fomentar hàbits lectors, amb especial consideració cap a la població infantil i juvenil; augmentar l'índex de lectura en valencià; incrementar els hàbits de lectura necessaris dels qui ja són lectors i, sobretot, portar el llibre i la lectura a entorns no habituals i al públic no lector.

Facilitar l'accés a la lectura a les persones amb major risc d'exclusió i incrementar les actuacions relacionades amb elles; potenciar l'aprenentatge global de la lectura, l'escriptura i l'expressió oral; incrementar el nombre de lectors en diferents formats i continguts digitals; potenciar les biblioteques públiques i escolars; consolidar i reforçar el sector del llibre i promoure accions encaminades a posar en valor el llibre i la lectura són, entre altres, més objectius del PVFLL.