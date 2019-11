Rafael Serrallet, el primer guitarrista clàssic que toca en els cinc continents

El guitarrista valencià Rafael Serrallet s'ha convertit en el primer músic clàssic del món a tocar en tots els continents en tan sols cinc mesos,també a l'Antàrtida, la qual cosa ha fet que ingresse en el famós llibre «Guinness dels Rècords». Així, al novembre de 2018, Serrallet va salpar des de Ushuaia (l'Argentina) a bord del «G-Adventures» i una vegada en el continent gelat, va tocar la seua guitarra en diferents llocs, sempre sense amplificació i sent absolutament respectuós amb el medi ambient.

Entre els assistents als concerts es trobaven els passatgers i tripulació del vaixell i en alguna ocasió també es va comptar amb algun que un altre pingüí que assistia, curiós, a l'esdeveniment. Encara que per regla general el clima va acompanyar, el mercuri va arribar a aconseguir els -9 °C, el que va complicar la gesta. No obstant això, Serrallet també va oferir un concert a l'ús a bord del navili.

Les altres destinacions de la gira per a homologar el rècord el conformen diferents punts geogràfics de la resta dels continents: Kuala Lumpur (Malàisia), Christchurch (Nova Zelanda), Ushuaia i Oviedo.

Però Serrallet no és el primer músic a fer un concert a l'Antàrtida, abans que ell ho van fer altres músics, destacant Metallica, la banda americana de heavy metal que va realitzar una actuació en 2013. No obstant això, mai abans ningú havia tocat en un període tan curt en tots els continents. El rècord s'ha establit en 154 dies i 22 hores, el temps que va transcórrer entre el primer concert el 13 de juliol a Chicago (els Estats Units) i l'últim el 14 de desembre en Mombasa (Kenya).



Concerts en 80 països

Rafael Serrallet va nàixer a Xirivella i és un guitarrista que destaca pel seu excel·lent estil musical, seguretat basada en la tècnica i la seua personalitat damunt de l'escenari. A hores d'ara, compta amb una dilatada carrera musical i ha oferit concerts en més de 80 països com per exemple Espanya, França, Àustria, Alemanya, Regne Unit, Itàlia, Panamà o Vietnam, convertint-se en el primer músic espanyol a actuar a este últim país asiàtic.

Va donar els seus primers passos en la guitarra clàssica al costat del guitarrista Rodolfo Rodríguez a Salamanca i més tard, en els anys 90, va continuar els seus estudis en els conservatoris de Torrent i de Carcaixent de la mà del guitarrista Santiago Gras. Va finalitzar els seus estudis al costat de José Tomás obtenint màximes qualificacions.

Serrallet també és doctor en Música per la Universitat Politècnica de València i, al llarg de la seua carrera, ha actuat en auditoris de la categoria del Lincoln Center i el Carnegie Hall de Nova York, el Teatre Nacional de Croàcia, el Music Hall de Sao Paulo (Brasil), el Teatre Nacional de Namíbia o el Liceu de Barcelona, entre molts altres.

Durant 2018, el guitarrista valencià va realitzar una gira mundial de concerts que li va portar pels cinc continents, per la qual cosa va decidir organitzar un concert a l'Antàrtida per a convertir-se en el primer artista del món a aconseguir esta fita i l'esdeveniment es va realitzar en el marc d'una campanya per a conscienciar sobre el canvi climàtic.