Les bandes reten homenatge a 'Paquito'

Mig miler de músics interpretaren ahir Paquito el Chocolatero, el pasdoble valencià més universal, a la plaça de la Mare de Déu de València baix, la batuta d'Inma Mateu. Els músics, provinents de dues bandes de música valencianes, interpretaren el pasdoble a l'inici i al final de l'acte, i uns altres dos pasdobles valencians enmig. Paquito és una de les composicions valencianes més conegudes, creada pel compositor de Cocentaina Gustavo Pascual Falcó. L'acte va comptar amb la presència del president Ximo Puig.

El concert es va celebrar en el marc del cicle «Terra de Música», organitzat per Presidència de la Generalitat amb motiu de la festivitat de Santa Cecília, patrona de la música. El programa cultural inclou la publicació d'un llibre i l'organització d'una exposició sobre les compositores valencianes oblidades, una programació d'actes musicals d'accés lliure i gratuït cada vesprada al Palau de la Generalitat, i la cel·lebració de dos concerts de banda i de dos grans encontres massius de músics a la Plaça de la Mare de Déu de València.

Els actes continuaran demà a les 18 hores, ja que s'inaugura una exposició al Palau de la Generalitat, organitzada per Presidència, sobre les compositores de música valencianes, que inclou també l'edició d'un llibre. Amb el títol «Les nostres compositores», la doble proposta cultural visibilitza unes dones profundament desconegudes. Des de Hind, una esclava del segle XII que composava la seua pròpia música amb el llaüt i que va enamorar a un musulmà de Xàtiva, fins arribar a les joves promeses actuals formades als millors conservatoris, la mostra recorre la història de la composició musical femenina a terres valencianes posant de relleu a una trentena de creadores musicals: des de monges que composaven música profana a la creadora del primer himne del Valencia CF en 1924.

L'exposició compta amb il·lustracions realitzades per Carla Fuentes. El llibre, amb el títol «Les nostres compositores. Les oblidades creadores musicals valencianes», s'alimenta de les mateixes il·lustracions, ofereix una síntesi biogràfica de cadascuna de les compositores escrites per Raquel Lacruz, catedràtica de violoncel del Conservatori Superior de Música de València.

Després de la inauguració de la mostra i una breu presentació del llibre, hi haurà una actuació del quartet femení de saxos Enllasax al pati gòtic del Palau. El llibre es regalarà als assistents de cada acte al Palau.

Els actes continuaran el dimarts amb la presentació al Palau de la Generalitat del vídeo «Terra de Música». Després tindrà lloc un concert de la Coral Allegro ONCE Valencia, a les set de la vesprada, on es podrà gaudir de les veus d'aquesta coral integradora, formada al 50% per persones afiliades a l'ONCE.

El dimecres a les 19 hores es durà a terme, al pati gòtic del Palau, el lliurament dels XX Premis Euterpe de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, una cita anual on la federació reconeix a tots aquells agents i persones que treballen per dignificar la música.