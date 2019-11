La Universitat organitza jornades sobre el Tribunal de les Aigües a Quart, Llíria, Picanya i Alboraia

La Universitat, a través del Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat, posa en marxa les Jornades «El Tribunal de les Aigües i el seu X Aniversari com a Patrimoni Immaterial de la Humanitat» en quatre pobles valencians. Participaran com a conferenciants professors de la Universitat de València, tècnics de la Generalitat Valenciana i juristes del Tribunal de les Aigües tots ells experts en la matèria.

Aquest programa de sensibilització sobre el Tribunal de les Aigües se celebrarà el 21 de novembre a Quart de Poblet, el 28 de novembre a Llíria, el 4 de desembre a Picanya, i el 12 de desembre a Alboraia. Les quatre trobades s'han programat en horari de vesprada, de 17:30 a 19:30 hores. El vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla, i el president del Tribunal de les Aigües, Onofre Cubells, inauguraran les jornades acompanyats pels alcaldes dels ajuntaments amfitrions: Carmen Martínez (Quart de Poblet), Manuel Civera (Llíria), Josep Almenar (Picanya) i Miguel Chavarría (Alboraia).

La sessió recollirà la projecció de l'audiovisual Docufòrum: «El Tribunal dels Aigües de l'Horta de València», un vídeo realitzat en alta definició per la Universitat de València que aborda amb un estil documental tant la importància històrica, social i cultural del Tribunal de la Vega de València, com altres aspectes relacionats amb l'Horta, com el paisatge agrícola, la relació entre la ciutat i l'horta o el regadiu tradicional.

Les jornades comptaran amb dues conferències, en les quals participaran els professors del Departament de Dret Administratiu i Processal de la Universitat de València José Bonet i Mª José Mascarell, i els juristes del Tribunal de les Aigües Javier Pastor, secretari de la Séquia de Mislata, i Mª José Ordeig, secretària de la Séquia de Rovella.

«El Tribunal de les Aigües és patrimoni de tots els valencians; és per això que la UV, a través dels seus experts, organitzarà simposis en el territori valencià amb l'objectiu que la societat valenciana conega el Tribunal de les Aigües i la importància dels paisatges valencians de l'aigua, font d'identitat, biodiversitat i agrodiversitat, i recurs estratègic per a la sostenibilitat econòmica de les comunitats de regants i les poblacions», ha destacat el vicerector de Projecció Territorial i Societat, Jorge Hermosilla.

El president del Tribunal de les Aigües de la Vega de València, Onofre Cubells, ha manifestat el seu agraïment a la Universitat de València per «la labor de col·laboració en la lloable missió de difondre els valors patrimonials del Tribunal de les Aigües».

Aquesta iniciativa s'inscriu en el pla d'activitats i actes commemoratius que la UV està duent a terme durant 2019, en col·laboració amb altres institucions, amb motiu del desé aniversari de la declaració del Tribunal de les Aigües com a Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. L'objectiu d'aquestes jornades en el territori és que la societat valenciana aprecie els valors culturals i ambientals de la cultura tradicional valenciana del regadiu, així com posar de manifest la trajectòria històrica del Tribunal de les Aigües, responsable des de fa més d'un mil·lenni de vetlar pel repartiment de l'aigua en l'horta valenciana.