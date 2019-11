El canal que va unir el Mar Roig i la Mediterrània complix 150 anys

El Canal de Suez, el punt de comunicació entre Europa i Orient, compleix 150 anys en què s'ha convertit en un símbol de l'Egipte modern i un testimoni d'excepció d'alguns dels esdeveniments més rellevants de la història del país.Símbol de la lluita anticolonialista, la seua nacionalització en 1956 va ser rebutjada per francesos i britànics, i la seua importància estratègica ho va col·locar sempre en el camp de batalla dels conflictes regionals.

Malgrat complir un centenari i mig, la idea de connectar la mar Mediterrània amb la mar Roja es remunta a l'any 1874 a. C., quan el faraó Sesostris III d'Egipte va ordenar la construcció manual d'una versió molt primitiva del Canal de Suez.

Com a conseqüència de l'escassa tecnologia que existia 4.000 anys arrere, el projecte va ser abandonat en nombroses ocasions i excavat sis vegades, fins que el diplomàtic francés Ferdinand de Lesseps va iniciar les obres definitives per a obrir el pas artificial a l'abril de 1859.

No va ser fins a 10 anys després, el 17 de novembre de 1869, que el Canal de Suez -una de les obres d'enginyeria més ambicioses de l'època- va ser inaugurada gràcies al treball de quasi un milió de llauradors que van participar en la gesta.

En aquells dies, la ruta marítima de 164 quilòmetres tenia una profunditat d'uns huit metres i tan sols permetia el trànsit d'embarcacions de màxim 5.000 tones.

Hui, 150 anys després, el Canal de Suez s'estén per 193,3 quilòmetres i ha sobreviscut a anys de conflictes bèl·lics, nombrosos tancaments i fins a quatre ampliacions per a adaptar la ruta a les necessitats del trànsit marítim contemporani.



Un símbol en dispusta

Lesseps no sols va fer possible l'obra d'enginyeria somiada pels faraons fa quatre mil·lennis, sinó que també va ser el fundador de la Companyia Universal Marítima del Canal de Suez, l'empresa que es dedicaria a operar-lo fins que el president Gamal Abdel Naser va decidir nacionalitzar-lo en 1956.

Després que l'Estat va prendre el seu control, la infraestructura gestionada fins llavors per francesos i controlada militarment pels britànics va passar de ser un símbol colonial a un trofeu de la lluita per la independència. «És un símbol de la independència egípcia», assegura l'analista polític Timothy Kaldas, de l'Institut Tahrir per a Orient Mitjà.

L'expert apunta que la nacionalització del Canal de Suez va ser «un gran pas que va donar Egipte per a reclamar la sobirania del seu punt estratègic més important (...) que havia sigut construït i havia estat en control d'imperis estrangers des que va ser creat».

Les aspiracions antiimperialistes d'Abdel Naser van provocar la ira de francesos i britànics, ja que el canal era el seu principal enllaç amb l'Índia, la qual cosa va provocar la resposta militar de les dues potències, al costat d'Israel, fins que l'ONU va intervindre per a detindre l'ofensiva.

El Canal de Suez va ser un dels fronts de batalla en la guerra àrab-israeliana de 1967, després de la qual no va operar al llarg de huit anys fins a 1975, quan les tropes egípcies aconseguiren en 1973 controlar la riba oriental i penetrar en la península del Sinaí, ocupada fins llavors per Israel.

Si bé el Canal s'ha sotmés a diverses remodelacions i ampliacions al llarg de la seua vida, la major obra s'inaugurà en 2015, quan s'amplià un tram de 37 km i s'excavà un nou paral·lel de 35.