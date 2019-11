Xirivella tanca la 26ª Mostra de Pallassos amb 6.500 assistents

La XXVI edició de la Mostra Internacional de Pallasses i Pallassos de Xirivella ha conclòs amb una considerable participació de públic. En total, 6.500 persones han assistit als 14 espectacles i les set activitats paral·leles que han tingut lloc durant els nou dies que ha durat l'esdeveniment. El més rellevant és la diversitat d'edat del públic: des dels més menuts fins als més majors han gaudit de l'humor i la varietat dels espectacles.

L'equip organitzador de la Mostra destaca enguany el seu caràcter reivindicatiu per damunt de qualsevol altre factor ja que ha estat el primer any amb la dona clown com a protagonista única dels espectacles, el que ha convertit la Mostra en un aparador de feminisme i la igualtat. «En esta edició, les pallasses han demostrat que el nas roig no té gènere; amb nas o sense ell, el més important ha sigut la connexió amb el públic sense truc, fent somriure i emocionant sense paranys innecessaris», manifesta San Fran, el veterà director d'esta cita anual amb la cultura i l'humor.

En esta última edició també s'han realitzat activitats dirigides a xiquetes i xiquetes amb càncer, autisme o diversitat funcional.