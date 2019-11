El castell d'Alaquàs s'obri al món mitjançant la tecnologia "3D"

El municipi d'Alaquàs continua apostant per la innovació tecnològica. En esta ocasió, s'endinsa en el món digital mitjançant la tecnologia 3D amb una nova eina que permet recórrer les diferents estades del Castell d'Alaquàs. Una proposta que, a través de la tecnologia «Google Street View», genera la representació virtual d'espais reals.

Esta iniciativa, que ja està disponible per als usuaris i usuàries de la xarxa a l'apartat «Monument» del web del la fortalesa d'Alaquàs, arriba de la mà de Javier Ballester, un fotògraf de prestigi internacional, acreditat per Google i veí del municipi de l'Horta Sud. Durant la seua trajectòria professional, Ballester ha viatjat per tot el món per tal d'aconseguir les millors instantànies i ara el seu treball es centra en el castell de la localitat d'Alaquàs.

Per a poder dur a terme esta actuació, el fotògraf ha fet servir càmeres de tecnologia tridimensional i més de 200 vistes panoràmiques. Segons explica Ballester, ha fet esta donació «perquè tot aquell que ho desitge puga gaudir i conèixer les peculiaritats del castell declarat Monument Històric-Artístic i Bé d'Interés Cultural».

A més, actualment també es treballa en una eina paral·lela, «Matterport 3D Showcase», que permetrà incorporar junt amb el vídeo 3D, enllaços, fotografies, àudios i material explicatiu en diverses llengües (castellà, valencià, anglés i llengua de signes).

Esta proposta ve a completar el ja consolidat Museu Virtual d'Alaquàs (Muvalq) al qual també es pot accedir des del lloc web del castell. Este espai oferix una visió diferent dels monuments i edificis emblemàtics del poble.

D'esta manera, el castell, les seues peces arqueològiques i altres edificis de gran valor històric són actualmnet estudiats i observats des de diferents punts de vista. Iniciatives totes elles per a donar a conéixer el patrimoni històric i artístic d'Alaquàs, una herència que cal estimar i preservar.