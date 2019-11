El Micalet inicia el "Novembre cultural" homenatjant al compositor Salvador Giner

La Societat Coral El Micalet es prepara per a iniciar el «Novembre Cultural», una cita en la qual del 23 al 30 de novembre es duran a terme multitud d'actes, concerts, conferències així com el lliurament de guardons dels Premis Miquelet. Però una de les coses que sempre es repetix en esta particular agenda és l'homenatge al compositor valencià Salvador Giner Vidal (València 1832-1911), personalitat a la qual la societat musical porta homenatjant des de fa ja una dècada en l'aniversari de la seua mort.

Este acte de reconeixement ha anat ampliant-se al llarg del temps amb altres activitats culturals entorn d'una figura molt vinculada amb la història d'El Micalet. De fet, després de la seua mort, la família va entregar a l'associació quasi totes les seues pertinences i el seu arxiu musical. No obstant això, el president de la Societat Coral El Micalet, Tonetxo Pardiñas, considera que «moltes de les seues creacions no són conegudes i l'objectiu és ajudar a difondre el seu extens i gran treball compositiu». Així mateix, indica que «Giner va ser el principi d'El Micalet, suposa una part molt important del nostre patrimoni i, any rere any, intentem compartir este llegat musical i arxivístic».

Així, «Novembre cultural» comença el dissabte a les 19:00 h amb una ofrena de corones de llorer en la lauda commemorativa situada a la casa del músic valencià i en la placa del carrer que porta el seu nom, en col·laboració amb la Falla Na Jordana. Després, actuarà el Grup de Danses Alimara des del carrer de Salvador Giner fins a la plaça del Carme de València.

El diumenge es realitzarà una visita d'homenatge al monument de Giner, en la Gran Via de Ferran el Catòlic a les 11.30h. Posteriorment, la Jove Orquestra Salvador Giner, dirigida per Javier González i Arnal, oferirà un concert en el Teatre El Micalet amb un programa amb obres del mateix Giner, Carlos González i Marco, Manuel Penella i Moreno i González i Arnal que estrenarà dues obres seues: el pasdoble «Societat Coral El Micalet » i els retrats simfònics «Estampes de l'Albufera».

El dilluns 25, a les 19:15 h, es presentaran els llibres guardonats en els Premis Miquelet 2018: «Nicolau Primitiu Gómez Serrano. Memòria privada i consciència valencianista» d'Alaitz Zalbidea, editat per Publicacions de la Universitat de València (PUV) i Premi Joan Coromines; i «Emocionant amb Picasso», del CEIP Víctor Oroval de Carcaixent, publicat per Edicions 96 i premiat en la categoria Enric Soler i Godes.

Diverses conferències entorn de la dona, l'astronomia, la poesia i la política tindran lloc del dimarts 26 al divendres 29, en la seu del Micalet a les 19:15 h, a càrrec dels ponents Anna Moner, Vicent Martínez, Jordi Botella i Pere Martí, respectivament.

La vetlada literària i el lliurament dels Premis Miquelet 2019 en el Teatre El Micalet tancaran el «Novembre cultural» el dissabte 30 a les 20:15 h. En ella, es coneixeran els guardonats en les diferents categories i s'entregaran els Premis Miquelet d'Honor corresponents a la 32a edició. Enguany, han sigut atorgats al dramaturg, director escènic i assagista Manuel Molins i a l'Associació Cultural Amics de Joan Valls i Jordà.