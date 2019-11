La "Biblioteca de sons i sorolls" unix música i arts escèniques al Carme

L'Institut Valencià de Cultura (IVC) i el Teatre Escalante presenten en el Centre del Carme de València «Biblioteca de sons i sorolls», una curiosa creació de l'escenògraf José Antonio Portillo i el músic Enric Monfort a cavall entre la música i les arts escèniques que planteja als visitants un «espai màgic» en el qual «experimentar emocions».

Es tracta d'una vertadera biblioteca octogonal de fusta, artesanal, en el qual cada objecte té el seu lloc i, per descomptat, el seu so. Allí, els 35 o 40 visitants que entren en cada sessió, assistixen a un relat on el més important són les sensacions que els produïxen els sons. El projecte es podrà veure fins el dilluns, en el centre de cultura contemporània, en sessions matinals destinades al públic escolar i el dissabte i el diumenge a les vesprades, a les 17:30 i 19:00 hores, per a públic general.

El director de l'IVC, Abel Guarinos, recorda que el projecte va ser la primera coproducció presentada en el programa de coproduccions de l'Institut de l'any 2016 «pel seu caràcter no convencional» i per l'aposta d'este organisme de «participar en projectes que continuen creixent amb el temps, estan en constant evolució i fusionen diverses disciplines artístiques».

Per la seua part, la responsable de Teatres de la Diputació de València, Gloria Tello, definix la proposta com»"una obra de xicotetes dimensions físiques però grans dimensions emocionals». Així mateix, destaca la importància del teatre com «un viver d'experiències i un laboratori emocional per a l'educació en valors tan necessària en els nostres dies».

Per als creadors és un «espectacle viu, com un joc en el qual van afegint detalls» que demostra que es arts «no hi ha fronteres i és possible comunicar-se amb persones de qualsevol edat».La «Biblioteca de sons i sorolls» es va estrenar a la Universitat Jaume I de Castelló i també s'ha representat en València, Palma, Madrid, Girona i Barcelona.