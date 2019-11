Les societats musicals demanen més finançament en els XX Premis Euterpe

La Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (Fsmcv) ha reclamat al Consell un increment del finançament per a les societats musicals durant el lliurament dels XX Premis Euterpe, que s'entregaren ahir de vesprada i que enguany han recaigut en Ricardo Ibáñez (Asociaciò Cultural Amics de la Música Sant Joan de Moró); Benedicto Ripoll (Taller de música Castell Vermell d'Ibi); Francisco Torres (Societat Instructiva Va unir Musical Tavernes de la Valldigna); la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera; La Traca publicacions valencianes; la Banda de Música de Campanar; Octavio Hernández i Pedro Rodríguez.

Amb motiu de la festivitat de Santa Cecilia (patrona de la música), el president de la Generalitat, Ximo Puig, junt amb la presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana, Daniela González, feren ahir el lliurament dels Premis Euterpe que concedeix anualment la federació i que enguany han arribat a la seua XX edició.

L'acte, celebrat en el pati gòtic del Palau de la Generalitat, s'emmarca en la programació d'actes que sota el lema «Terra de música» promou Presidència de la Generalitat, en col·laboració amb la Fsmcv, i comptà amb la presència de diverses autoritats.

Estos premis «són convocats anualment per la Fsmcv amb la finalitat d'homenatjar la música valenciana en molt diferents àmbits d'actuació, reconeixent l'excel·lència no sols de músics, sinó de totes aquelles persones, societats musicals, col·lectius, entitats, institucions, empreses o projectes que aposten decididament per mantindre, impulsar i desenvolupar la cultura musical valenciana».

En este sentit, cal destacar que dins en la línia estratègica d'igualtat que desenvolupa la federació, des de 2018 estos premis compten amb una nova categoria destinada a projectes de referència que treballen per la igualtat de gènere en l'àmbit de la música.

El president de la Generalitat, Xim Puig, destacà la importància cultural de les bandes de música i societats musicals com a part important del patrimoni «ric, dinàmic i singular» de la Comunitat Valenciana. A més, recalcà la gran implantació territorial de les societats musicals i subratllà que es distribuïxen de forma «equilibrada» en el territori. En este sentit, indicà que la rellevància de les agrupacions ha anat en augment, així com la seua consideració en l'«imaginari col·lectiu».

«Les bandes de música són un fenomen cultural, artístic i educatiu de primera magnitud», manifestà Puig. Tanmateix, el responsable del Consell ressaltà la «funció educativa» de la música de banda, així com el seu «paper vertebrador» del territori, ja que la Comunitat Valenciana és «una terra de música».

En el seu discurs, la presidenta va fer balanç dels 20 anys d'existència dels Premis Euterpe: «20 anys en què hem tingut el gran privilegi de premiar i reconéixer a grans personalitats de la nostra música, a directors i compositors que se sumen a una llarga llista de premiats, projectes, iniciatives públiques i privades, institucions, mitjans de comunicació i un llarg etcètera».

Per a González, això «demostra novament la transversalitat de la música en esta terra, reconeguda com a terra de músics i de música per excel·lència». De fet, hi ha 554 societats musicals a la Comunitat Valenciana. Tanmateix, la presidenta destacà la labor dels voluntaris, «que suposen l'ànima de les societats musicals i el paper de les quals és fonamental en el funcionament de les mateixes» i demanà el suport del govern valencià en matèria de finançament per a este col·lectiu, «reconegut com el primer agent cultural de la Comunitat Valenciana per la Universitat de València», així com la necessitat d'una nova Llei Valenciana de la Música.

Ximo Puig assegurà que la Generalitat continuarà «col·laborant de manera molt estreta» amb la federació.