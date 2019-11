Escena Kids consolida Sagunt com a capital de les arts escèniques infantils

El Festival Escena Kids ha arribat a Sagunt per a quedar-se i ho fa millorant la versió de l'any anterior, gràcies al nivell de les companyies i intèrprets que actuaran als jardins de Gerència i de l'edifici contigu: El Casino, del Port de Sagunt. En esta 2a edició -que arriba de la mà de Sagunt a Escena, amb el suport de l'Ajuntament de Sagunt i de Turisme Comunitat Valenciana-, el recinte s'omplirà d'espectacles, teatre, música, tallers i gastronomia, este cap de setmana. Sota el lema «Tan gran com tu», els assistents poden gaudir d'un ampli ventall escènic, amb entrada lliure, en el qual el protagonisme recau sobre les famílies.

La segona edició, després de l'èxit de la primera que va congregar a 11.500 persones, arriba amb una proposta molt més àmplia i integradora que la de 2018, i atorga a la música un paper primordial com a punt de connexió entre les actuacions, el públic i l'espai. La proposta transforma dos elements quotidians del patrimoni industrial de Port de Sagunt: La Gerència i El Casino, en l'escenari perfecte per a acollir la màgia infantil i familiar que convertix a Sagunt en referent nacional de les arts escèniques infantils. Les actuacions musicals s'integren en la programació, des d'una perspectiva igualitària, amb equilibri de gènere i posant en valor la riquesa de la nostra llengua.



Interactuació amb el públic

Quant a la programació teatral està formada per espectacles de gran nivell, explica l'organització, contrastats a nivell nacional i internacional, de format mitjà i gran, amb intervencions de proximitat, en les quals interactuen les famílies amb els protagonistes.

Entre els espectacles teatrals cal destacar «The Incredible Box» de la companyia La Tal, una obra que continua sent un èxit 150 anys després de la seua estrena; «La Rabosa» de la saguntina Camí de Nora, en la qual desenvolupen diferents facetes teatrals, la docència, la dramatúrgia, la direcció i la interpretació per a desenvolupar un dels millors espectacles actuals de contacontes i rondalles. També, és important destacar l'actuació «Transformacontes» de Contaclown, una de les persones més importants del panorama nacional quant a narració i oralitat a l'hora de contar històries tant per als més xicotets com per a adolescents.

Quant a les atraccions, Escena Kids realitza una aposta important amb dos elements capdavanters a nivell internacional: El Carrofil, uns cavallets de dracs gegants perquè els xiquets interactuen amb ells a manera de marionetes gegants i l'Avi Martí, un element de gran format, que es preestrena a Sagunt, que consistix en un iaio de quatre metres d'altura que exercirà com a mestre de cerimònies en totes les actuacions del festival. Totes dues atraccions són a càrrec de la companyia Efimer.

Dins dels grans espectacles destaquen, també, la representació de «Jule» d'Hortzmuga, companyia de referència en el teixit de les arts escèniques basques; «Cercavila La Rèptil» dels Guais, amb una gran desfilada plena de color, diversió i fantasia. De la mateixa manera, l'alta qualitat de la programació musical embolicarà tot l'espai per a convertir Escena Kids en el marc ideal per a transportar a tota la família a un univers fictici de màgia, il·lusió i cultura.

Per a això, mentre la Xica Tolls Dueto va més enllà i experimenta amb diferents llenguatges per a crear un teatre vital que remoga al món sense límit d'edats jugant amb la música, la paraula i el moviment; Marieta Ganduleta versiona clàssics de la música com Roy Orbison, Johnny Cash o Tom Waits buscant homenatjar el món dels contes, la cultura popular valenciana, la fantasia i la imaginació que concentra el seu disc-llibre. Es tracta d'un espectacle impulsat per la pedagoga Eva González i el professor Jesús Sáez, que naix arran d'un projecte d'estimulació lectora.

Un altre punt essencial de les actuacions musicals el constituïx La Glüps Band, amb una proposta moderna, divertida i viva i un repertori de temes variats, tant infantils com versions del pop i el rock. Així, sonen els Beatles al costat de Paco Muñoz, The Clash o David Bowie.

Finalment, destaquen el taller de dansa de la pedagoga, ballarina i coreògrafa, Juana Varela; el Taller de DJ Ciutat Prohibida i l'actuació de la batucada Green Gos. Així mateix, l'excel·lent oferta gastronòmica repartida per tot l'espai del festival engloba aquesta proposta.