Més de 10.500 persones gaudixen de pel·lícules en valencià al cinema

Escola Valenciana ha impulsat la Festa del Cinema en Valencià per a denunciar la falta de projeccions en llengua pròpia i també per a reivindicar la demanda de públic existent. Amb este objectiu, l'entitat programà ahir fins a 40 projeccions per 12 comarques i 21 municipis d'arreu del territori, a les quals acudiren 10.550 escolars, a més de públic adult general.

Després de 15 anys de funcionament del programa de Cinema a l'escola, l'entitat destaca el valor pedagògic, educatiu i lingüístic que comporta que «les xiquetes i els xiquets aprenguen mentres estan gaudint amb la pel·lícula», en paraules de Laura Font, representant d'Escola Valenciana i presidenta de la Coordinadora d'Alumnat, Pares, Mares i Professorat per l'Ensenyament Públic en Valencià (Cappev).

La Festa del Cinema en Valencià posa l'accent en que no és una qüestió de demanda, sinó d'oferta. Per això, Escola Valenciana lamenta la falta d'iniciatives privades de promoció del cinema en llengua pròpia a la Comunitat Valenciana. Destaquen que, mentre el públic pot gaudir de llibres, concerts o obres de teatre en valencià, és pràcticament impossible trobar pel·lícules d'estrena en llengua pròpia.

Per això, l'entitat incidix en la importància del món audiovisual per a normalitzar -també pel·lícules, documentals i sèries-, així com per a fomentar una societat realment plurilingüe i diversa.

A les projeccions de València ciutat al Teatre Rialtoacudiren Abel Guarinos, Director General de l'Institut Valencià de Cultura, i Jose Luis Moreno, Director Adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia. També estigué en les sessions Albert Arnau, cap de serveis d'Innovació i Nous Formats d'À Punt Mèdia, entitat que ha col·laborat amb producció pròpia per a algunes projeccions.