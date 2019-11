Boixeda, Castillo i Pérez Montaner guanyen els Premis Literaris de Gandia

Ramon Boixeda amb el poemari Les beceroles successives, David Castillo amb la novel·la El tango de Dien Bien Phu, i Jaume Pérez Montaner per la seua trajectòria literària van rebre, anit, els tres Premis Literaris de Gandia en un acte que va tindre lloc al Teatre Serrano i que va concloure amb un espectacle teatral basat en el Tirant lo Blanc de Joanot Martorell, producció de l'Institut Valencià de Cultura-Compañía Nacional de Teatro Clásico.

Boixeda, guanyador del 57 premi de poesia Ausiàs March, va nàixer a Sant Julià de Vilatorna el 1981 i viu a cavall de Barcelona i Sevilla. Fins ara havia publicar dos llibres de poesia, La pell fina (2013, Premi de Poesia Josep Maria López-Picó) i El sedàs (2015). Ocasionalment també escriu crítica literària.

Segons explica el mateix autor, els cinquanta-sis poemes de Les beceroles successives proposen al lector una seqüència de diversos matisos on transpua la perplexitat davant la persistència elemental i quotidiana del nostre viure, davant del fet que el nostre pas pel món no deixa mai de ser un aprenentatge. La força de les imatges i la potència de l'expressió poètica afiancen les virtuts de l'obra.

David Castillo, per la seua banda, ha guanya la 41 edició del premi de narrativa Joanot Martorell. Poeta des de la infantesa, Castillo (Barcelona, 1961) ha combinat la creació literària amb el periodisme des de finals dels anys setanta. Ha publicat tres antologies, dues biografies de Bob Dylan, la novel·la en vers El llibre dels mals catalans (2010) i quatre novel·les: El cel de l'infern (premi Crexells a la millor novel·la catalana del 1999), No miris enrere (premi Sant Jordi del 2001), El mar de la tranquil·litat (2010) i Barcelona no existeix (2014). La seua obra poètica inclou, entre altres, La muntanya russa (1992), Tenebra (1994), Game Over (premi Carles Riba 1997), El pont de Mühlberg (2000), Downtown (2006), Esquena nua (premi Cadaqués a trajectòria 2006), Doble zero (2011) i El túnel del tiempo (2016). Per una antologia de la seua obra li van concedir el Tratti Poetry Prize al millor poeta estranger traduït a Itàlia el 2006, i els poemes de joventut van obtenir el premi Escriduende de la Fira del Llibre de Madrid i el premi Cartago dels hispanistes àrabs.

El tango de Dien Bien Phu és una novel·la coral que reconstruïx, a partir de testimonis directes, llibres de memòries i documents d'arxius militars, tota la peripècia d'una generació que va patir la Guerra Civil, els camps de concentració francesos, la Segona Guerra Mundial i, en molts casos, la continuació en els conflictes de la postguerra.

Finalment, tercer premi Joan Roís de Corella a la trajectòria literària ha sigut enguany per al poeta valencià Jaume Pérez Montaner (l'Alfàs del Pi, 1938), guardó que ha tingut en compte haver fet de la seua obra «l'expressió d'un testimoni íntim, decidit i compromés, sobre una consciència del món que busca humanitzar-se».

Pérez Montaner va ser guanyador del premi Ausiàs March de Gandia l'any 1995 amb L'oblit. És autor de 9 poemaris que van de 1976 amb Adveniment de l'odi, fins al 2014 amb la Casa buida, passant per Museu de cendres (1980), L'heura del desig (1985), Màscares (1992), La mirada ingènua (1992), Fronteres (1994), L'oblit (1996), Solatge (2009). La Institució Alfons el Magnànim de la Diputació de València li acaba d'editar la seua obra completa que inclou tres poemaris més encara inèdits.

Les obres guanyadores les publicarà Edicions 62-Grup 62 el 8 de gener. A la primavera del 2020 està previst que els autors presenten les seues obres a la ciutat de Gandia, dins les activitats que organitza la Biblioteca Central de Gandia.