Homenatge a Vicent Olaso i a Àngels Moreno

Dins de la programació de la Setmana Literària de Gandia, hui i demà hi ha actes destacats per retre homenatge a dos gandians. El de hui dissabte, a les 19 hores a la Casa de la Marquesa i organitzat per Saforíssims Societat Literària, recodarà a l'historiador, poeta i arxiver Vicent Olaso, mort el passat mes de juny.

El diumenge, a les 19 hores al Teatre Serrano, serà la 23 edició de l'Homenatge a la Paraula, que organitza el CEIC Alfons el Vell i que es dedica a l'escriptora gandiana Àngels Moreno. La que també va ser regidora de Cultura de la ciutat assistirà a l'acte. s. s.