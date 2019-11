L'IVAM celebra este cap de setmana el Dia Mundial de la Infància amb activitats

L'IVAM transforma el museu en un jardí amb «Flora habilis» durant este cap de setmana, amb motiu del Dia Mundial de la Infància, un joc destinat al públic infantil i familiar ideat expressament per a l'IVAM per l'estudi Milimbo.

Hui i demà «Juga el museu!» planteja transformar l'IVAM en un jardí viu, un hivernacle de creació, lúdic i de diversió per a xiquets i xiquetes. El joc «Flora habilis» creat específicament per a l'IVAM per l'estudi Milimbo, ocuparà i s'instal·larà al museu a través de construccions volumètriques, acoblables, itineraris, formes connectades i combinables.

Es tracta d'un joc autònom de construcció en constant transformació que es durà a terme durant l'horari d'obertura del museu, de 10:00 a 19:00 hores, amb entrada lliure i sense necessitat de reserva.

A més, l'IVAM també ha programat activitats didàctiques amb motiu del dia de la Infància al seu centre d'Alcoi, on hui i demà desenvolupa «El museu en cadena», una activitat familiar relacionada amb l'exposició «La societat del rendiment». Es tracta d'un joc i performance en el qual els participants reproduïxen la fabricació en cadena per a crear fanzines.

El 20 de novembre se celebra a tot el món el Dia Universal de la Infància per a commemorar els aniversaris de l'adopció de la Declaració Universal dels Drets del Xiquet (1959) i l'aprovació de la Convenció dels Drets del Xiquet (1989).

Esta convenció, la més universal dels tractats internacionals, establix una sèrie de drets per als xiquets i les xiquetes, inclosos els relatius a la vida, la salut i l'educació, el dret a jugar, a la vida familiar, a la protecció enfront de la violència i la discriminació, i al fet que s'escolten les seues opinions.

Les institucions culturals, també l'IVAM, exercixen un paper clau en el benestar de la infància. Per això, l'Institut Valencià, aprofitant el seu 30 aniversari i el 30 aniversari de la Convenció dels drets de la infància, ha programat estos dos dies amb activitats especialment dedicades al públic infantil i familiar.

Així, este dia mundial suposa un punt de partida per a dur a terme mesures inspiradores per a defensar, promoure i celebrar els drets del xiquet a través de diàlegs i accions que construiran un món millor per als xiquets, expliquen des del museu.