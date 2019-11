Primer concert de l'orgue barroc que hi ha a la Capitania de València

L'orgue que alberga l'església de l'antic convent dels Dominics, hui coneguda per tots com l'església de Capitania de València, és una de les poques joies del barroc que ha arribat als nostres dies. Es tracta de l'únic instrument pertanyent al segle XVIII que s'ha conservat amb totes les característiques típiques de la factura barroca valenciana.

Per este motiu, la Caserna General Terrestre d'Alta Disponibilitat (Cgtad), en el seu compromís de mantenir i millorar el patrimoni del complex monumental del Convent de Sant Domènec i la Parròquia Castrense, ha impulsat la restauració de l'orgue barroc de l'Església de Sant Vicent. La intervenció fou coordinada per la Subdirecció General de Patrimoni del Ministeri de Defensa, que va donar el vistiplau a l'Institut d'Història i Cultura Militar (IHCM) per a procedir a la restauració.

En juny de 2018 es va signar un conveni entre la caserna i la Fundació Hortensia Herrero, com mecenes de la cultura i patrimoni valenciàs, i es va procedir al desmuntatge i trasllat de l'òrgan amb el finançament i assegurances del Ministeri de Transport.

La restauració l'ha fet el taller Frederic Desmottes SL, situat en Landete (Conca) que, després de més de 6.000 hores de treball artesanal i d'un estudi documental previ, ha recuperat tota l'esplendor que este orgue va tenir en el seu moment, duent a terme la seva reconstrucció i devolució al seu estat original i muntat a l'Església castrense al juny de 2019.



Fet per Userralde, possiblement

L'orgue de Capitania, pertanyent a la tradició organista del Regne de València, va ser construït en l'últim terç del segle XVIII probablement per Fermín Userralde i compta amb dos teclats, 28 registres partits, huit contres per a tocar amb els peus i una completa bateria de jocs de trompeta que es repartixen entre l'interior de l'instrument i la façana, col·locats de forma horitzontal o «en batalla».

Per a celebrar esta última restauració, el Cgtad i l'Església castrense han organitzat un concert extraordinari per a donar a conèixer este instrument únic a tots els valencians amants de la música. El concert es durà a terme hui, a les 19:30 hores i serà ofert pel Cabanilles Consort, grup valencià format per instrumentistes i cantants especialitzats en la interpretació històricament informada, sota la direcció de l'organista de la catedral de València, Pablo Márquez.

L'assistència serà lliure fins a completar aforament i serà del grat dels amants de la música. Significa una fita important per al patrimoni i la música a València.