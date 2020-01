Altea recorda amb l'AVL la seua filla predilecta Carmelina Sánchez-Cutillas

La ciutat d'Altea va obrir ahir les portes de la Casa de Cultura per a acollir l'acte inaugural de les activitats previstes en homenatge a Carmelina Sánchez-Cutillas, considerada Escriptora de l'Any 2020 per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). Els actes previstos fins a novembre pivotaran entre la capital de la Marina Baixa i València i tenen com a objectiu divulgar tant a menuts com a adults, les distintes facetes de l'escriptora.

A l'acte d'ahir, que va començar a les 19:00 hores, Ramon Ferrer, president de l'AVL, va destacar que la commemoració no podia començar en un lloc que no fora «la ciutat que tant va estimar» ella. I és que, podem dir que Sánchez-Cutillas és una valenciana de Madrid. «Va nàixer a Madrid, s'enamorà no només de la nostra terra, sinó també de la nostra llengua, fins a convertir el valencià en la forma d'expressió d'una gran part de la seua obra literària», va recordar el president. Així, l'escriptora «es va convertir en una alteana més: estimada i admirada pels seus conciutadans fins a guanyar-se el nom de 'filla adoptiva'», el que ahir va quedar palès amb el gran nombre d'assistents.

Però, si alguna cosa destaquen des de l'AVL és que l'empremta de Carmelina Sánchez-Cutillas va més enllà d'Altea: va ser un referent en el món dels llibres, ja que «a partir dels anys 60 del segle passat, es projectà com a escriptora destacada de la generació dels cinquanta», dins del realisme social.

Per a Ramon Ferrer, l'autora de Jeroglífics de la pedra Rosetta i Matèria de Bretanya, «d'una exquisida sensibilitat i una notable formació», «forma part, sens dubte, d'una llarga llista de figures de les lletres i la cultura en la nostra llengua», junt amb Constantí Llombart, Teodor Llorente, Manuel Sanchis Guarner, Vicent Andrés Estellés, Enric Valor...

Per la seua part, Jaume Llinares, alcalde d'Altea, va assegurar que el reconeixement a l'escriptora «ens enorgullix a tots els que estimem la cultura i apreciem el valor de la figura i l'obra literària de Carmelina». Tanmateix, va anunciar que l'Ajuntament, l'AVL i la Càtedra Enric Valor de la Universitat d'Alacant posaran en marxa un centre d'Interpretació sobre Sánchez-Cutillas a Altea : «serà la primera poeta valenciana dona amb un espai públic d'estes característiques», on es divulgarà la seua obra i es difondran materials pedagògics.

Suport de la família

La família ha sigut una part fonamental per a recuperar la trajectòria de la literata. A l'acte participà Luis del Romero Sánchez-Cutillas, fill de l'escriptora, catedràtic d'Història i també escriptor. Segons l'AVL, gràcies als seus fills s'ha pogut accedir a documents i fotografies. A més, durant tot l'any també es descobrirà «una Carmelina inèdita i ignorada, que sorgix gràcies al llegat depositat, després del seu traspàs, en l'Arxiu de la Biblioteca Valenciana».

L'acte a Altea finalitzà amb la lectura de part de la seua obra i en ell es donaren cita, a més de familiars i polítics, acadèmics i acadèmiques de l'AVL i veïns de la ciutat. Entre altres personalitats, assistiren Raquel Tamarit, secretària autonòmica de Cultura; Margarida Castellano, directora general d'Innovació educativa; i Aurora Serrat, regidora de Cultura.

L'Any Carmelina Sánchez-Cutillas és possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament d'Altea, la Biblioteca Valenciana, el Col·legi de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, À Punt, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la Universitat d'Alacant i Levante-EMV, diari en el qual l'escriptora col·laborava.

La comissió encarregada de dissenyar i gestionar les activitats està formada per les acadèmiques Maria Isabel Guardiola, Verónica Cantó, Immaculada Cerdà i Tudi Torró, i els comissaris externs Maria Àngels Francés i Joan Borja.