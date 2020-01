La UV crea un teler de seda virtual

La Universitat de València lidera Silknow, un projecte europeu que unix les humanitats i la tecnologia per a estudiar, conservar i difondre el patrimoni de la seda a Europa dels segles XV al XIX, amb l'objectiu de donar-li projecció en la cultura, les arts, el disseny i la moda actuals.

La part més important d'este projecte és la creació d'un teler virtual que possibilita als dissenyadors crear teixits a partir de models històrics de la seda. A més de reproduir teixits i tècniques antigues, esta eina permet la fabricació de dissenys nous aplicats a materials sostenibles i reciclats en impressió 3D, amb una textura flexible similar al teixit natural.

Perquè això siga possible, el departament d'Història de l'Art i la Fàbrica Garín 1820 han elaborat el primer tesaurus multilingüe -a mena de catàleg- que recopila i ordena tècniques, materials, colors, iconografies, fibres, motius, estils i tota la informació de les fitxes digitalitzades europees que nodrix la semàntica de la seda. Amb això, l'Institut de Robòtica i Tecnologia de la Informació i Comunicació (Irtic) de la Universitat de València presenta este teler virtual que estarà actiu a partir de març 2020 amb una doble finalitat: ser un valuós instrument per al disseny actual i un suport didàctic per a entendre i preservar les tècniques històriques de la seda en nom de la conservació del patrimoni immaterial europeu.

La relació d'este projecte europeu amb la indústria creativa es reflectix en els dissenys dels joves estudiants de moda i joieria de l'Escola d'Art i Superior de Disseny de València (EASD), que han elaborat dissenys inspirant-se en models històrics però exportant-los a l'epoca contemporània, gràcies al tesaurus. Estos treballs prompte podran vore's a València, segons detallen fonts del projecte.

De fet, pròximament es programaran exposicions i desfilades que visualitzen de manera artística els resultats d'este projecte en el qual intervé un equip interdisciplinari procedent de nou institucions europees: Universitat de València (departament d'Història de l'Art i Institut de Robòtica i Tecnologies de la Informació i les Comunicacions), Institut Cervantes, Universitat d'Hannover, Centre Nationale de la Recherche Scientifique de França, Institut Jozef Stefan d'Eslovènia, Universitat de Palerm, l'empresa valenciana Garín 1820, l'Institut Eurecom de França i l'empresa polonesa d'impressió 3D Monkey Fab.

Precisament, esta última firma s'inspira en el procés de la creació de la seda i, mitjançant impressions 3D, crearà teixits sostenibles que es presentaran en Berlin Fashion Week amb el dissenyador Patryk Wojciechowski, en 2021.



Quatre anys

Segons destaquen des del projecte, a la Comunitat Valenciana és un dels pocs punts d'Europa en què encara queden telars amb els quals es treballa de manera tradicional, gràcies a la preservació de la indumentària valenciana. Així, els socis participants han pogut estudiar com es creava la seda abans de la revolució industrial, amb l'objectiu de preservar el patrimoni inmaterial, una tasca en la qual ajudarà el teler virtual,que ha enregistrat tots els procesos.

Silknow dura un total de quatre anys, i 2020 és el segon en què està desenvolupant-se. Una vegada es pose en marxa el teler virtual, podran usar-lo dissenyadors i artistes plàstics, tant per a accedir i recuperar models històrics com per a inspirar-se i desenvolupar noves creacions, el que ja es veu a les pasarel·les actuals de la mà de referents com Francis Montesinos o Dolce&Gabbana, que empren la seda.