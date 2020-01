Capella de Ministrers porta les músiques de «El Quixot» a Tetuan i Fes

Capella de Ministrers va oferir dos concerts al Marroc amb el programa «Almas dichosas: Danzas, canciones e improvisaciones en tiempos del Quijote». Van tenir lloc en l'Institut Cervantes de Tetuan i en el Riad de la Medina de Fes amb la col·laboració de la institució espanyola, el 23 i 24 de gener respectivament, sota la direcció de Carles Magraner i juntament amb Robert Cases (guitarra barroca i tiorba).

La formació va brindar un repertori de compositors com Lucas Ruyz de Ribayaz, José Marín i Alonso Mudarra, entre uns altres; i cancioners entorn de l'obra de Miguel de Cervantes i, especialment, de El Quixot de la Manxa, font inesgotable de referències sobre els costums musicals, la dansa i la música de l'Espanya del segle XVI i principis del XVII.

En aquesta novel·la universal, i mascaró de proa de la literatura espanyola, la música i tot el que l'embolica és una eina en mans de Cervantes per a potenciar les trames, associar escenes dramàtiques o il·lustrar personatges, en moltes ocasiones músics com El Quixot: «Vull que sàpies, Sancho, que tots o els més cavallers errants de l'edat passada eren grans trobadors i grans músics, que aquestes dues habilitats, o gràcies, per millor dir, són annexes als enamorats errants». Nombrosos instruments i referències musicals apareixen citades en els textos de El Quixot i serveixen per a desenvolupar en el concert «un mar d'escoltes» i paisatges sonors de la música espanyola en el transcurs del Renaixement al Barroc. En les obres cervantines apareixen els romanços de Moraina o Baldovinos o les cançons i danses d'entrades, balls, gallardes i són citades en El Quixot, La Gran Sultana, El RufiánViudo o La Ilustre Fregona. Aquests passatges mostren el coneixement que tenia Cervantes d'una música pretèrita al seu temps però encara visca en les oïdes de la seua generació.

Capella de Ministrers, un referent internacional en la música històrica, va abordar unes actuacions en la qual va conjugar repertoris anteriors i coetanis de Cervantes per a realitzar una immersió musical en els seus textos, cites i obres que va gaudir un públic que va omplir els aforaments i va celebrar la rigorosa proposta i interpretació oferida per Magraner en els concerts de Tetuan i Fes.

La formació ha desenvolupat, des de la seua creació en 1987, una important tasca investigadora i musicológica del patrimoni musical espanyol des de l'Edat Mitjana fins al segle XVIII. Ha actuat en els auditoris més importants del món i ha gravat 59 discos.

La Fundació Cultural Capella de Ministrers ha aprofitat aquests concerts al Marroc per a presentar en els Conservatoris de Tetuan i Fes la novena edició d'Early Music Morella, Acadèmia i Festival Internacional de Música Medieval i Renaixentista que se celebrarà sota el lema «Europa, paisatge sonor del vell continent», en la ciutat castellonenca, del 17 al 23 de juliol; i donar a conèixer les beques destinades a alumnes de música procedents de països del nord d'Àfrica.

Les ajudes, dirigides a estudiants de conservatori amb un nivell mitjà-alt, cobreixen totalment la matrícula de l'ensenyament especialitzat, el material didàctic, l'allotjament i manutenció de l'alumne becat durant el període en què es desenvoluparà el projecte artístic, pedagògic i social d'Early Music Morella en 2020 i les despeses de viatge d'anada i volta del país d'origen a Espanya (solament per a alumnes procedents d'Algèria i el Marroc). El termini d'inscripció finalitza el 29 de gener.

L'objectiu és facilitar a joves músics l'accés a una formació d'excel·lència especialitzada en un patrimoni que abasta des de l'Edat Mitjana fins al segle XVIII. El programa, impartit per prestigiosos músics i ponents, fomenta aquestes beques dirigides a estudiants més desfavorits econòmicament i contribueix a garantir l'accés a la igualtat d'oportunitats a través de l'educació.