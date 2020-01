Un valencià guanya el Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo

«Curves. Ambrosy2», del valencià Antonio Sabuco Blaya, és la fotografia guanyadora de la tercera edició del Concurs de Fotografia Guille Martí Revillo. Es tracta d'una imatge submarina que va realitzar en les Açores (Portugal), on aquest biòleg va estar d'Erasmus el passat any. L'autor ha explicat que després de dues hores de travessia en les Açores, va arribar a un punt indeterminat enmig del mar. «Quan ens submergim van aparèixer, un grup de mantes (Mobula tarapacana), majestuoses, elegants i curioses, en ple viatge, com a imponents aus de l'oceà, planejant a través del corrent del Golf», explica el guanyador, segons arreplega l'organització del certamen en un comunicat.

«Entre dos mons», de Pablo Benedito Botella, ha guanyat el segon premi d'aquest concurs. És una foto de la categoria d'escalada, realitzada en la paret de Céüse, situada en la regió francesa d'Haute-Alps, «un dels llocs més increïbles per a escalar, reconeguda per tenir la millor roca calcària del món», destaca l'autor. «Per a mi, aquesta fotografia és la gravetat. És el que ens envolta, a voltes fent-nos fràgils, a voltes forçant-nos a lluitar i, a voltes, sense que ens adonem, a deixar-nos portar», ha subratllat.

El tercer premi ha sigut para Via Làctica de Jesús Marín Marín, realitzada des del refugi d'Ayous, al Pirineu francés. «Mirant el cel vaig veure que l'arc de la Via Làctica estava just damunt del Midi d'Ossau, mostrant tota la seua majestuosidad i vaig pensar que no podia marxar d'allí sense plasmar, tota aqueixa bellesa, en una fotografia», explica el seu autor.

Els fotògrafs Bleda i Rosa, Catalina Martín-Chico, Manu San Félix, la surfista Garazi Sánchez i el baloncestista Víctor Claver han format el jurat d'aquesta edició, l'assessor de la qual és Pep Benlloch, director del Màster de Fotografia de la Universitat Politècnica de València. Aquest concurs és un memorial en record a Guille Martí Revillo, mort amb 19 anys, el 27 de gener de 2016, practicant pesca submarina en Cala Ambolo. Als premis de caràcter econòmic se suma un baptisme de busseig que aporta la Federació d'Activitats Subaqüàtiques de la C. Valenciana (FEDAS).