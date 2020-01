Boixar i cardar

Fa pocs dies, en una botiga del poble a on visc, la dependenta més jove (joveneta, millor dit), Raquel, em preguntà, només traspassar el llindar de la porta, si sabia què vol dir la paraula «boixat». Li conteste que sí i em diu que sa mare, també Raquel, li havia dit «Ara sí que m'has boixat», com a resposta a una cosa que havia dit ella, més o menys inesperada. La xica, preguntant, va voler assegurar-se del significat i correcció de la paraula «boixat». Però tot aclarit, el verb «boixar», en la frase esmentada, és ben genuí, viu i normatiu. I registrat en el Diccionari normatiu valencià, també en eixe sentit. Eixe vocable té diverses accepcions. Pot ser un substantiu, «lloc poblat de boixos», en castellà, «bojedal»; i un boix és un 'arbre menut (Buxus sempervirens), de fulles verdes tot l'any, de flors blanquinoses' En castellà, «boj». Un boix també és un xiquet i una classe de pardal.

Com a verb, «boixar» és més versàtil, ja que té els significats de 'tapar un forat', 'pansir-se els cereals, les plantes bulboses, les hortalisses, etc. També té el sentit de 'fer l'acte sexual'. Accepcions estes arreplegades per diccionaris, tant valencians com catalans, però en la parla valenciana «boixar» té també el sentit d''importunar, molestar amb insistència', «No parava de boixar-me i em vaig enfadar». I també vol dir 'enganyar o sorprendre (a algú) amb una cosa que no esperava', «Ara sí que m'has boixat!», com en la cita referida més amunt. El Diccionari català-valencià-balear i el Diccionari general, de Ferrer Pastor arrepleguen també estes accepcions, pròpies del parlar valencià, i el lexicògraf Eugeni S. Reig, en El borum i els gospins, explica molt bé eixos usos valencians de «boixar». I un verb que té dos accepcions ben diferents en la parla valenciana i en la catalana és «cardar». Com sabem, en primer lloc, «cardar» és pentinar el cabell o la llana d'una determinada manera, per raons estètiques o per a poder filar millor (la llana), però en valencià, majoritàriament, també significa 'pegar una palissa (a algú)', mentres que en la parla popular catalana també té el sentit de 'copular', 'fer l'amor' i no de 'pegar', cosa que ha provocat més d'una confusió en textos escrits, ja que són actes diferents, com tots sabem. L'un causa dolor físic, l'altre és un plaer. Una coneguda escriptora valenciana, fa temps, va escriure: «M'agrada gaudir de la vida, anar al cine, viatjar i, sobretot, cardar molt». Com que no semblava tindre vel·leïtats peluqueres ni que s'ocupara de cardar llana ni cotó, podia paréixer que practicava el sadisme, colpejant o assotant a qui podia o es deixava. Però no, el que volia dir era que disfrutava copulant, fent l'amor (cardant a la catalana). Un conegut lingüiste li feu vore l'ambigüitat de la seua manifestació, i ella ho va reconéixer en el seu blog. Això passa per trabucar paraules d'una variant a altra de manera atrotinada. Suposem que copulant no s'atrotinarà tant. I que fent l'amor no cardarà a ningú (a la valenciana).